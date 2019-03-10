، براعم الهلال يتوّجون ببطولة الرؤية الدولية ،

محمد بن مسعود - الدمام - توَّج الدكتور حزام الزهراني، مساء أمس السبت، فريق درجة البراعم بنادي الهلال، بكأس الرؤية الدولية، والتي نظمتها الأكاديمية العالمية للبراعم تحت 14 عامًا، بحضور الكابتن خالد أبو نيان، والكابتن عبادي الهذلول.

وانتهت المباراة النهائية، التي جمعت فريقي درجة البراعم بناديي الهلال والشباب على ملاعب الأكاديمية العالمية بمنطقة الرياض؛ بفوز فريق الهلال بركلات الترجيح بنتيجة (9/ 8)، بعد تعادلهما سلبيّاً في الأشواط الأصلية من المباراة.

أدار المباراة تحكيميّاً: ذياب الشمري، وسالم فرج الشمري "دولي صالات".

وتواجد عبد الله مبارك السبيعي "سناب حواري الشرق" لتغطية الحدث الكبير، والمعلق أنور سالمين "أبو نمر".

وكان لمنظم البطولة نايف الشلهوب، الدور الكبير في إنجاح البطولة؛ حيث لقي إشادات كبيرة من كافة فرق البطولة، من لاعبين وإداريين، وأسهمت جهوده في إنجاح المباراة النهائية بحفل ختامي كبير.

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