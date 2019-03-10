، أمير القصيم يشكر "الشريدة" ،

محمد بن مسعود - الدمام - أعرب أمير منطقة القصيم، الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، عن شكره وتقديره للزميل الإعلامي، سلمان بن عبدالعزيز الشريدة؛ لمشاركته في ملتقى القصيم لتمكين الشباب الأول "فرصتي".

وأشاد أمير القصيم -في خطاب وجهه للزميل "الشريدة"- بإدارته لحوار جلسة الملتقى الرئيسية بعنوان (تمكين الشباب وفق رؤية 2030)، والتي كان خلالها أمير منطقة القصيم متحدثًا رئيسيًا، بمشاركة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، وعدد من مسؤولي الجهات ذات الاختصاص.

وعبَّر الزميل سلمان الشريدة من جهته عن شكره وتقديره لأمير منطقة القصيم، وقال إنه "غمرني بلطفه وكرمه، وشكره وتقديره وإشادته هي وسام أعتز به من شخصية داعمة لشباب وشابات الوطن".