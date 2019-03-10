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محمد بن مسعود - الدمام - أعرب أمير منطقة القصيم، الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، عن شكره وتقديره للزميل الإعلامي، سلمان بن عبدالعزيز الشريدة؛ لمشاركته في ملتقى القصيم لتمكين الشباب الأول "فرصتي".
وأشاد أمير القصيم -في خطاب وجهه للزميل "الشريدة"- بإدارته لحوار جلسة الملتقى الرئيسية بعنوان (تمكين الشباب وفق رؤية 2030)، والتي كان خلالها أمير منطقة القصيم متحدثًا رئيسيًا، بمشاركة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، وعدد من مسؤولي الجهات ذات الاختصاص.
وعبَّر الزميل سلمان الشريدة من جهته عن شكره وتقديره لأمير منطقة القصيم، وقال إنه "غمرني بلطفه وكرمه، وشكره وتقديره وإشادته هي وسام أعتز به من شخصية داعمة لشباب وشابات الوطن".
أمير القصيم يشكر "الشريدة"صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-03-10
أعرب أمير منطقة القصيم، الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، عن شكره وتقديره للزميل الإعلامي، سلمان بن عبدالعزيز الشريدة؛ لمشاركته في ملتقى القصيم لتمكين الشباب الأول "فرصتي".
وأشاد أمير القصيم -في خطاب وجهه للزميل "الشريدة"- بإدارته لحوار جلسة الملتقى الرئيسية بعنوان (تمكين الشباب وفق رؤية 2030)، والتي كان خلالها أمير منطقة القصيم متحدثًا رئيسيًا، بمشاركة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، وعدد من مسؤولي الجهات ذات الاختصاص.
وعبَّر الزميل سلمان الشريدة من جهته عن شكره وتقديره لأمير منطقة القصيم، وقال إنه "غمرني بلطفه وكرمه، وشكره وتقديره وإشادته هي وسام أعتز به من شخصية داعمة لشباب وشابات الوطن".
10 مارس 2019 - 3 رجب 1440
04:35 PM
أعرب أمير منطقة القصيم، الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، عن شكره وتقديره للزميل الإعلامي، سلمان بن عبدالعزيز الشريدة؛ لمشاركته في ملتقى القصيم لتمكين الشباب الأول "فرصتي".
وأشاد أمير القصيم -في خطاب وجهه للزميل "الشريدة"- بإدارته لحوار جلسة الملتقى الرئيسية بعنوان (تمكين الشباب وفق رؤية 2030)، والتي كان خلالها أمير منطقة القصيم متحدثًا رئيسيًا، بمشاركة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، وعدد من مسؤولي الجهات ذات الاختصاص.
وعبَّر الزميل سلمان الشريدة من جهته عن شكره وتقديره لأمير منطقة القصيم، وقال إنه "غمرني بلطفه وكرمه، وشكره وتقديره وإشادته هي وسام أعتز به من شخصية داعمة لشباب وشابات الوطن".
، أمير القصيم يشكر "الشريدة" ،
المصدر : الخليج 365
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