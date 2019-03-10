، 10 عرب بين ضحايا الطائرة الإثيوبية المنكوبة ،

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أعلنت الخطوط الجوية الإثيوبية، الأحد، أن هناك عرباً بين 157 شخصاً هم ضحايا طائرتها المنكوبة التي سقطت بُعيد إقلاعها من مطار قرب إديس أبابا، في طريقها إلى العاصمة الكينية نيروبي.
وقال الرئيس التنفيذي للشركة في مؤتمر صحفي عقده بُعيد الحادثة إن من بين الضحايا 6 مصريين، ومغربيان، وسوداني، ويمني.
وأشار إلى أن غالبية ضحايا الطائرة المنكوبة من الكينيين الذين بلغ عددهم 32، فيما كان عدد الكنديين 18، ومن الإثيوبيين 9، والإيطاليين 8، والأمريكيين 8، والصينيين 8، والبريطانيين 7، والفرنسيين 7، إضافة إلى أعداد أقل من جنسيات أخرى.
ووفق "سكاي نيوز"، كان بيان سابق للشركة تحدث عن أن ضحايا الطائرة يحملون جنسيات 33 دولة، ووقعت الحادثة عشية انطلاق اجتماع سنوي كبير في نيروبي لجمعية الأمم المتحدة للبيئة، وكان من بين الضحايا 4 يحملون جوازات للمنظمة الدولية.
10 عرب بين ضحايا الطائرة الإثيوبية المنكوبةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-03-10
أعلنت الخطوط الجوية الإثيوبية، الأحد، أن هناك عرباً بين 157 شخصاً هم ضحايا طائرتها المنكوبة التي سقطت بُعيد إقلاعها من مطار قرب إديس أبابا، في طريقها إلى العاصمة الكينية نيروبي.
وقال الرئيس التنفيذي للشركة في مؤتمر صحفي عقده بُعيد الحادثة إن من بين الضحايا 6 مصريين، ومغربيان، وسوداني، ويمني.
وأشار إلى أن غالبية ضحايا الطائرة المنكوبة من الكينيين الذين بلغ عددهم 32، فيما كان عدد الكنديين 18، ومن الإثيوبيين 9، والإيطاليين 8، والأمريكيين 8، والصينيين 8، والبريطانيين 7، والفرنسيين 7، إضافة إلى أعداد أقل من جنسيات أخرى.
ووفق "سكاي نيوز"، كان بيان سابق للشركة تحدث عن أن ضحايا الطائرة يحملون جنسيات 33 دولة، ووقعت الحادثة عشية انطلاق اجتماع سنوي كبير في نيروبي لجمعية الأمم المتحدة للبيئة، وكان من بين الضحايا 4 يحملون جوازات للمنظمة الدولية.
10 مارس 2019 - 3 رجب 1440
04:12 PM
سقطت بُعيد إقلاعها من مطار قرب إديس أبابا
أعلنت الخطوط الجوية الإثيوبية، الأحد، أن هناك عرباً بين 157 شخصاً هم ضحايا طائرتها المنكوبة التي سقطت بُعيد إقلاعها من مطار قرب إديس أبابا، في طريقها إلى العاصمة الكينية نيروبي.
وقال الرئيس التنفيذي للشركة في مؤتمر صحفي عقده بُعيد الحادثة إن من بين الضحايا 6 مصريين، ومغربيان، وسوداني، ويمني.
وأشار إلى أن غالبية ضحايا الطائرة المنكوبة من الكينيين الذين بلغ عددهم 32، فيما كان عدد الكنديين 18، ومن الإثيوبيين 9، والإيطاليين 8، والأمريكيين 8، والصينيين 8، والبريطانيين 7، والفرنسيين 7، إضافة إلى أعداد أقل من جنسيات أخرى.
ووفق "سكاي نيوز"، كان بيان سابق للشركة تحدث عن أن ضحايا الطائرة يحملون جنسيات 33 دولة، ووقعت الحادثة عشية انطلاق اجتماع سنوي كبير في نيروبي لجمعية الأمم المتحدة للبيئة، وكان من بين الضحايا 4 يحملون جوازات للمنظمة الدولية.
، 10 عرب بين ضحايا الطائرة الإثيوبية المنكوبة ،
المصدر : الخليج 365
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