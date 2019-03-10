محمد بن مسعود - الدمام - اعتمد الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس اللجنة الأولمبية السعودية، التشكيل الجديد لمجلس إدارة مركز التحكيم الرياضي السعودي، والذي جاء على النحو التالي: الدكتور خالد بن حسن سالمين بانصر "رئيساً." الدكتور عبدالعزيز بن محمد عبدالله آل فريان "عضواً". الدكتور عصام بن سعد مشني الغامدي "عضواً". عمر بن عبدالله عمر باخشوين "عضواً". هادي بن صوعان محمد صميلي "عضواً". "الفيصل" يعتمد التشكيل الجديد لمركز التحكيم الرياضي السعودي صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-03-10 اعتمد الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس اللجنة الأولمبية السعودية، التشكيل الجديد لمجلس إدارة مركز التحكيم الرياضي السعودي، والذي جاء على النحو التالي: الدكتور خالد بن حسن سالمين بانصر "رئيساً." الدكتور عبدالعزيز بن محمد عبدالله آل فريان "عضواً". الدكتور عصام بن سعد مشني الغامدي "عضواً". Advertisements عمر بن عبدالله عمر باخشوين "عضواً". هادي بن صوعان محمد صميلي "عضواً". 10 مارس 2019 - 3 رجب 1440 03:46 PM اعتمد الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس اللجنة الأولمبية السعودية، التشكيل الجديد لمجلس إدارة مركز التحكيم الرياضي السعودي، والذي جاء على النحو التالي: الدكتور خالد بن حسن سالمين بانصر "رئيساً." الدكتور عبدالعزيز بن محمد عبدالله آل فريان "عضواً". الدكتور عصام بن سعد مشني الغامدي "عضواً". عمر بن عبدالله عمر باخشوين "عضواً". هادي بن صوعان محمد صميلي "عضواً". ، "الفيصل" يعتمد التشكيل الجديد لمركز التحكيم الرياضي السعودي ،

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