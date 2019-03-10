إيداع 1.9 مليار ريال معاشات ضمانية وبدل غلاء معيشة للمستفيدين عن شهر رجب

أودعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، مبالغ معاشات الضمان الاجتماعي والبرامج المساندة لشهر رجب في حسابات المستفيدين والمستفيدات.

وتشمل المبالغ، المعاشات الضمانية والمساعدات النقدية لأجل الغذاء، وتسديد جزء من فواتير الكهرباء، كما تشمل كذلك بدل غلاء المعيشة المقرر بموجب الأمر الملكي الكريم القاضي باستمرار صرف بدل غلاء معيشة للمعاش الشهري لمستفيدي الضمان الاجتماعي الذين لا يصرف لهم بدل غلاء المعيشة مع المعاشات التقاعدية.

وقال وكيل الوزارة للضمان الاجتماعي إبراهيم بن يوسف المبارك، إن إجمال المبالغ المصروفة قد بلغ 1.987.722.453 ريالًا، تشمل المعاشات الضمانية للمستفيدين التي بلغت 1.378.181.664 ريالًا.

وبلغت المساعدات النقدية لأجل الغذاء 178.116.876 ريالًا، بينما تم صرف 96.243.113 ريالًا لسداد جزء من فواتير الكهرباء، بالإضافة إلى 335.180.500 ريال بدل غلاء معيشة، وقد تم إيداع تلك المبالغ في حسابات المستفيدين البنكية بشكل مباشر، بهدف تحسين الظروف المعيشية لهم ولأسرهم الضمانية.