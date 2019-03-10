السعودية اليوم / انطلاق ورشة "صيانة تجهيزات السلامة والحراسات الأمنية" بتعليم جازان



جيزان 03 رجب 1440 هـ الموافق 10 مارس 2019 م واس

افتتح مدير عام التعليم بمنطقة جازان الدكتور عسيري بن أحمد الأحوس والمشرف على الأمن والسلامة المدرسية بوزارة التعليم الدكتور ماجد الحربي اليوم، ورشة العمل التوعوية والتثقيفية الخاصة بـعنوان "تجهيزات السلامة والحراسات الأمنية بالمباني المدرسية", وذلك بمدينة جيزان.

وأشاد الدكتور الأحوس، في بداية الورشة، بجهود منسقي الأمن والسلامة بالمدارس والدور الكبير الذي يقومون به ، مؤكداً أهمية توفير البيئة المدرسية الآمنة للطلاب والطالبات.

وأوضح أن البيئة المدرسية الأمنة تساعد الطلاب والطالبات على التحصيل الدراسي المرتفع ، مضيفًا أن الورشة تأتي في إطار تقديم الدعم والتدريب للمنسقين والمنسقات لتمكينهم من القيام بأدوارهم على الوجه الأكمل ، مقدمًا الشكر للمشرف على إدارة الامن والسلامة بالوزارة ومنسوبيها كافة على جهودهم في تفعيل ونشر ثقافة الأمن والسلامة بالمدارس.

من جانبه، أوضح الدكتور الحربي أن البيئة المدرسية الآمنة تشكل أحد ركائز البيئة التعليمية المحفزة للتحصيل والإبداع وتعمل إدارة الأمن والسلامة في قطاع الوزارة والإدارات التعليمية على الارتقاء بأنظمة الأمن والسلامة بالمدارس وتجهيزها بأحدث الأجهزة وتدريب المنسقين والمنسقات عليها.

وتضمنت الورشة، التي استهدفت منسقي ومنسقات الأمن والسلامة بمدارس المنطقة، عددًا من المحاور منها ورشة صيانة تجهيزات السلامة بالمدارس قدمها المهندس رفعت باسروان ، فيما قدم المهندس علي سليم ورشة عن الحراسات الأمنية.

وشهدت الورشة عدداً من المداخلات من المنسقين والمنسقات عن أبرز التحديات بالميدان وفرص التحسين والتعزيز وطرق التعامل مع عدد من الحالات بالمدارس.

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16:43ت م

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