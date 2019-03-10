السعودية اليوم / رئيس مركز القفل يتفقد المشروعات البلدية في عدد من قرى المركز



صامطة 03 رجب 1440 هـ الموافق 10 مارس 2019 م واس

تفقد رئيس مركز القفل التابع لمحافظة صامطة نزار بن معدي التركي، عدداً من المشروعات الجاري تنفيذها في سبع قرى تابعة للمركز من سفلتة وإنارة ونظافة لأحياء تلك القرى.

والتقى التركي، خلال جولته التي رافقه رئيس البلدية المركز محمد بن حسن الحامظي ، بالمقاولين ، حاثاً إياهم على سرعة الإنجاز وإنهاء المشروعات وفق العقود المبرمة معهم تماشياً مع توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان وسمو نائبه ، مواكبة لتطلعات القيادة الرشيدة التي تدعم بسخاء هذه المشروعات الحيوية والتنموية.

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16:35ت م

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