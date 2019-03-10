السعودية اليوم / اجتماع تنسيقي في الأردن لبحث تدفق الحركة الجوية من المجال السوري



عمّان 03 رجب 1440 هـ الموافق 10 مارس 2019 م واس

بدأت في العاصمة الأردنية عمان اليوم، أعمال الاجتماع التنسيقي الإقليمي الأول لمنظمة الطيران المدني الدولي، بمشاركة خبراء من الهيئات العامة للطيران المدني في عدد من دول منطقة الشرق الاوسط، وأعضاء اتحاد الطيران في المنطقة، بالإضافة إلى شركات الطيران المحلية والدولية.

ويهدف الاجتماع إلى بحث سلامة الإجراءات العملياتية لتدفق الحركة الجوية من خلال المجال الجوي السوري، بالإضافة إلى الأمور المتعلقة بسلامة الإجراءات العملياتية في الأجواء السورية والدول المجاورة لها .

كما يبحث المشاركون في الاجتماع الذي يستمر يومين، التحديات التي تعوق تدفق الحركة الجوية والإجراءات الموصى بها لتذليل تلك الصعوبات، التي من شأنها دعم سلطات الطيران المدني وشركات الطيران فيما يتعلق بقرارها المتعلق بالتشغيل عبر الأجواء السورية.

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16:00ت م

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