السعودية اليوم / الأمير خالد الفيصل يستقبل سفير الهند لدى المملكة



جدة 03 رجب 1440 هـ الموافق 10 مارس 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل ، مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة ، بمقر الإمارة في جدة ، سفير الهند لدى المملكة أحمد أجاويد .

وجرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الودية ، ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

// انتهى //

15:51ت م

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