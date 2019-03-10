السعودية اليوم / ألف وسبع مئة وواحد وستون موظفًا حكوميًا وموظفة يلتحقون بـ واحد وسبعين برنامجًا تدريبيًا بمعهد الإدارة العامة هذا الأسبوع



الرياض 03 رجب 1440 هـ الموافق 10 مارس 2019 م واس

استقبل معهد الإدارة العامة اليوم, 1761 موظفًا حكوميًا وموظفة، للالتحاق بـ(71) برنامجًا تدريبيًا ينفذها المعهد في كل من مركزه الرئيس بالرياض وفروعه بجدة والدمام وأبها والفرع النسائي بالرياض، والفرع النسائي بالدمام.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم معهد الإدارة العامة عبد العزيز بن إبراهيم الهدلق، أن هذه البرامج تهدف إلى تلبية الاحتياجات التدريبية للمتدربين ورفع كفاءتهم الإنتاجية، عن طريق تزويدهم بالمعارف والمهارات والاتجاهات السلوكية الإيجابية، التي تؤدي إلى تطوير العمل الإداري. وتتراوح مدة تنفيذ كل برنامج ما بين يومين إلى خمسة أيام.

ففي المركز الرئيس للمعهد بالرياض التحق 464 موظفًا حكوميًا، بـ 21 برنامجًا تدريبيًا، وهي: إدارة الاجتماعات، إدارة الوقت، إدارة نظام التشغيل Windows، ومحطة العمل 2، وأساسيات أمن المعلومات، وأساسيات شبكات الحاسب الآلي، والإبداع الإداري، والاتصالات الإدارية، والتخطيط الحضري، والتفويض، والرسم الهندسي باستخدام الأوتوكاد، والعروض التقديمية (Power Point)، ولغة الاستفسار البنائية SQL، ومهارات التعامل مع الرؤساء، ومهارات التعامل مع المستفيدين، ومهارات التعامل مع ضغوط العمل، ومهارات السكرتارية الإبداعية، ومهارات متقدمة في معالجة النصوص، وإدارة المعلومات الشخصية (Outlook)، والاتصال الفعال في العمل، وتحليل السلاسل الزمنية.

كما نفذ المركز الرئيسي للمعهد 5 برامج موجهة والتحق بها 125 متدربًا: إدارة المحتوى الرقمي: أعمال المنافسات والمشتريات، والعقود الإدارية، والقدرات التنفيذية للمديرين، وعرض ووصف البيانات في بناء التقارير.

وفي فـرع المعهد بمنطقـة مكة المكرمة التحق 390 موظفًا حكوميًا، بـ 16 برنامجًا تدريبياً، وهي: إدارة الأداء الوظيفي، إدارة الجودة الشاملة، إدارة نظم المعلومات الصحية، أساسيات البنية التحتية لتقنية المعلومات ITIL، وإعداد المراسلات، والإبداع الإداري، والجداول الإلكترونية (Excel)، والقيادة الإدارية، والمراجعة الداخلية في الأجهزة الحكومية، وتطوير خدمات المستفيدين، ومعالجة النصوص، ومهارات التعامل مع المستفيدين،و مهارات متقدمة في معالجة النصوص، وإدارة المعلومات الشخصية (Outlook)(2)، والاتصال الفعال في العمل.

كما نفذ فرع المعهد بمنطقة مكة المكرمة ثلاثة برامج موجهة والتحق بها ثمانية وستون متدرباً, وهي (الدعم الفني للحاسب الآلي، وتهيئة الموظف الجديد، وعرض ووصف البيانات في بناء التقارير).

وفي فرع المعهد بالمنطقـة الشـرقية التحق خمسون موظفًا حكوميًا، ببرنامجين تدريبيين هما: تجهيز وترتيب المستودعات، ومهارات السكرتارية الإبداعية.

وفي الفرع النسائي للمعهد بالرياض التحقت 244 موظفة حكومية بـتسعة برامج تدريبية، وهي:إعداد التقارير، وإعداد الدراسات والاستشارات القانونية، والاتصال في العلاقات العامة، وتطوير الإجراءات والنماذج الإدارية، جودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى في المنشآت الصحية والطبية، ولغة الاستفسار الاجرائية Transact-SQL في بيئة MS SQL Server، ومهارات التعامل مع المستفيدين، ومهارات التفاوض، وإعداد التقارير الإحصائية.

كما نفذ الفرع النسائي للمعهد بالرياض البرنامج الموجه (إدارة وتسويق المعلومات الرقمية) والتحقت به خمس وعشرون متدربة.

وفي فرع المعهد بمنطقة عسير التحق 340 موظفًا حكوميًا بـاثني عشر برنامجاً تدريبياً، وهي: إدارة الإيرادات والنفقات العامة، وأساسيات شبكات الحاسب الآلي، والاتصالات الإدارية،و التحليل القانوني للقرارات الادارية، الجداول الإلكترونية (Excel)، والعروض التقديمية (Power Point)، وبرمجة التطبيقات بلغة Java، ومهارات السكرتارية الإبداعية، وإدارة المعلومات الشخصية (Outlook)، وإعداد التقارير الإحصائية، والمحاسبة الحكومية في الفروع، ومهارات بناء فرق العمل.

وفي الفرع النسائي للمعهد بالمنطقة الشرقية التحقت (55) موظفًة حكومية ببرنامجين تدريبيين، وهما:إستراتيجيات الحكومة الإلكترونية وتطبيقاتها، مهارات التفاوض.

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15:26ت م

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كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / ألف وسبع مئة وواحد وستون موظفًا حكوميًا وموظفة يلتحقون بـ واحد وسبعين برنامجًا تدريبيًا بمعهد الإدارة العامة هذا الأسبوع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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