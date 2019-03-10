السعودية اليوم / الدكتور الربيعة يلتقي وفدًا من الهلال الأحمر الطاجيكي



الرياض 03 رجب 1440 هـ الموافق 10 مارس 2019 م واس

التقى معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة في مقر المركز بالرياض اليوم، وفدًا من الهلال الأحمر الطاجيكي.

واستمع الوفد لشرح من الدكتور الربيعة عن الأعمال الإغاثية والإنسانية التي قدمها المركز لدول وشعوب العالم المحتاجة خاصة طاجيكستان، مؤكدًا متانة العلاقات

وبحث الجانبان خلال اللقاء مستجدات مشاريع المركز الإيوائية والصحية والغذائية المنفذة في طاجيكستان.

وأبدى الوفد الزائر تقديره للأداء المهني الباهر للمركز وشموليته كافة دول وشعوب العالم المحتاجة دون تمييز.

// انتهى //

15:09ت م

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الرياض 03 رجب 1440 هـ الموافق 10 مارس 2019 م واسالتقى معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة في مقر المركز بالرياض اليوم، وفدًا من الهلال الأحمر الطاجيكي.واستمع الوفد لشرح من الدكتور الربيعة عن الأعمال الإغاثية والإنسانية التي قدمها المركز لدول وشعوب العالم المحتاجة خاصة طاجيكستان، مؤكدًا متانة العلاقات السعودية الطاجيكية وحرص المملكة على مد يد العون والمساعدة للمحتاجين من أبناء الشعب الطاجيكي.وبحث الجانبان خلال اللقاء مستجدات مشاريع المركز الإيوائية والصحية والغذائية المنفذة في طاجيكستان.وأبدى الوفد الزائر تقديره للأداء المهني الباهر للمركز وشموليته كافة دول وشعوب العالم المحتاجة دون تمييز.// انتهى //15:09ت م0127

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