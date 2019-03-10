شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية يشدد على ترحيل السجناء المقيمين بشكل آمن والان نبدء بالتفاصيل

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية في مكتبه بديوان الإمارة اليوم الأحد مدير عام السجون بالمملكة اللواء محمد بن علي الأسمري ومدير سجون المنطقة الشرقية العقيد عبدالله بن علي النفجان وعدد من ضباط السجون.

واطلع سموه خلال اللقاء على الخطط الاستراتيجية لتطوير السجون في المنطقة، ومتابعة تنفيذها طبقا لمراحلها المختلفة سعيا وراء الارتقاء نحو الأفضل والأصلح ومن بينها معالجة حالات التكدس وآلية ترحيل السجناء المقيمين إلى الإدارة العامة لسجن جدة بالشميسي بمنطقة مكة المكرمة وكذلك متابعة حالات المباني الجديدة ومن بينها إصلاحية الدمام.

كما استعرض سموه وضع " البيت العائلي " في سجن الخبر بحلته الجديدة ، والذي يحتوي على سبع شقق فندقية على أرقى مستوى بدأ تشغيلها فعليا اليوم " الأحد ".

مؤكداً سموه يحفظه الله على ضرورة معالجة حالات التكدس ومتابعة ترحيل السجناء المقيمين بشكل آمن ، وكذلك تهيئة المكان الذي يقيم فيه المحكومين والموقوفين على أن تتوفر فيه كافة الشروط التي تضمن للسجن حياة كريمة إنسانيا واجتماعيا وأمنيا، مقدرا سموه جهود مدير عام السجون وفريق العمل معه ومتمنياً لهم التوفيق .

فيما قدم مدير عام السجون اللواء الأسمري شكره لسمو أمير المنطقة الشرقية على حرصه واهتمامه ومتابعته الدقيقة لكافة الأمور التي تتعلق بالسجناء والموقوفين وتوجيهاته يحفظه الله بمعالجة أي قصور أو أي ملاحظة في كافة سجون المنطقة.

Advertisements

مبيناً بأنه بناء على توجيهات سموه فقد تم وضع خطة عاجلة لسجون المنطقة الشرقية لمعالجة حالات التكدس في بعض السجون ومنها سجن محافظة القطيف ، ونظراً لقدم المبنى فقد تم انشاء فريق عمل استمر لمدة شهر وعشر أيام تم خلالها عمل خطة استراتيجية عاجلة تمثلت في نقل عدد من السجناء على مستوى المنطقة الشرقية وترحيل المقيمين منهم لسجن الشميسي بعد أن تم تهيئة المكان لاستيعاب أعداد المرحلين من سجون الشرقية ، وبعد استكمال محكوياتهم سيتم ترحليهم مباشرة لتوفر كل الإمكانات المتعلقة بالترحيل في الشميسي.

كما تم الانتهاء من مبنى جديد في سجن الدمام وتم تسكين السجناء السعوديين المنقولين من سجن القطيف إلى هذا المبنى وكذلك نقل إدارة مبنى سجن القطيف إليه ريثما يتم اكتمال المباني الموجودة في القطيف والتي تم إنجاز ما يقارب 80% منها .

وأشار اللواء الأسمري إلى أنه تمت معالجة وضع المباني غير المستفاد منها في سجن الخبر وتم رفع الطاقة الاستيعابية فيه بنسبة 100% دون الحاجة للبناء ولله الحمد ، مضيفاً بأنه تم خلال هذا الأسبوع افتتاح البيت العائلي في سجن الخبر والذي سيتيح للسجين مقابلة أسرته.

أما عن الخطة الاستراتيجية القريبة لسجون المنطقة الشرقية أشار اللواء الأسمري إلى وجود مبنى جديد يحتوي على مكاتب إدارية وبيوت عائلية أنجز منها ما نسبته 71% ، ونظراً لتعثر المبنى فقد تم سحب المشروع من المقاول وسيتم إعادة طرحه عن طريق العروض المباشرة وقد لا يستغرق ثمانية أشهر بإذن الله تعالى.

أما الخطة الاستراتيجية البعيدة التي لن تتجاوز السنة تقريبا وهي معالجة وضع " إصلاحية الدمام " والتي تتم دراسة وضعها من قبل إدارة المشاريع بوزارة الداخلية وسيتم من خلالها نقل جميع السجناء السعوديين المحوكين في سجون المنطقة لها لوجود برامج تأهيلية ومعاهد تدريبية ومصانع ، أما بقية سجون المنطقة الشرقية فسوف تتحول بإذن الله إلى أماكن للتوقيف يتوفر فيها الدراسة بمراحلها حتى الانتساب الجامعي والرعاية الصحية والنفسية والاجتماعية.