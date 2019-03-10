«إعلام» و«إحصاء» الشرقية يبحثان التعاون والتكامل

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وتناول الطرفان في هذه الزيارة أهمية سبل التعاون في مجالات الإحصاءات العامة والنوعية، والدراسات الإعلامية الإحصائية التي تسهم في تحديد الأولويات التنموية وتطوير العمل المشترك بين الإعلام والإحصاء ومن ضمنها مشروع التعداد السكاني 2020 الذي سينفذ بطريقة جديدة مختلفة وغير تقليدية.
من جهته، أكد البابطين أن هذه الزيارة تعد تجسيداً لمبدأ الشراكة والتكامل الذي يؤدي إلى تحقيق تطلعات الدولة في التعاون البناء من خلال توحيد الجهود والتبادل المعلوماتي، بما يخدم برنامج التحول الوطني 2020 وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 التي هدفها الأول أن تكون بلادنا نموذجاً ناجحاً ورائداً في العالم على كافة الأصعدة.
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