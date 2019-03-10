شكرا لقرائتكم خبر عن «إعلام» و«إحصاء» الشرقية يبحثان التعاون والتكامل والان نبدء بالتفاصيل

استقبل مدير عام فرع وزارة الإعلام بالمنطقة الشرقية، ماجد بن محمد البابطين، مدير فرع الهيئة العامة للإحصاء بالمنطقة الشرقية صلاح بن عبدالمحسن السهو يرافقه مسؤول الاتصال الإستراتيجي ودعم العملاء بالمنطقة الشرقية محمد بن عبدالعزيز البكر، (الأربعاء)، في مبنى فرع الوزارة بحضور مدير إدارة العلاقات العامة بالفرع إبراهيم آل عبيه.

وتناول الطرفان في هذه الزيارة أهمية سبل التعاون في مجالات الإحصاءات العامة والنوعية، والدراسات الإعلامية الإحصائية التي تسهم في تحديد الأولويات التنموية وتطوير العمل المشترك بين الإعلام والإحصاء ومن ضمنها مشروع التعداد السكاني 2020 الذي سينفذ بطريقة جديدة مختلفة وغير تقليدية.

من جهته، أكد البابطين أن هذه الزيارة تعد تجسيداً لمبدأ الشراكة والتكامل الذي يؤدي إلى تحقيق تطلعات الدولة في التعاون البناء من خلال توحيد الجهود والتبادل المعلوماتي، بما يخدم برنامج التحول الوطني 2020 وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 التي هدفها الأول أن تكون بلادنا نموذجاً ناجحاً ورائداً في العالم على كافة الأصعدة.