أرقام مهمة في مسيرة حساب المواطن بعد الدفعة الـ16

2019-03-10

متابعات الخليج 365 - الرياض

بالتزامن مع إيداع الدفعة الـ 16 من الدعم في حسابات مستفيدي برنامج حساب متابعات الخليج 365 تتواصل عملية التسجيل وفق الضوابط والمعايير المعلنة.

“متابعات الخليج 365” تسلط فيما يلي الضوء على بعض الأرقام المهمة في مسيرة حساب متابعات الخليج 365 حتى الآن :

37.3 مليار ريال

بلغ إجمالي الدفعات منذ انطلاق برنامج حساب متابعات الخليج 365 وحتى الدفعة الحالية أكثر من 37.3 مليار ريال بينما بلغ مجموع المدفوعات بأثر رجعي لـ 16 دفعة أكثر من 308 ملايين ريال.

12.5 مليون

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بلغت نسبة المستفيدين المستوفين لشروط الأهلية والاستحقاق 84% ليصبح عددهم في هذه الدفعة أكثر من 12.5 مليون مستفيد وتابع، حيث تجاوز عدد أرباب الأسر المستفيدين من البرنامج 2.2 مليون مستفيد بينما بلغ عدد التابعين أكثر من 8.7 مليون.

ألف ريال

تحصل 44% من إجمالي المستفيدين على الاستحقاق الكامل في الدفعة الأخيرة من دعم حساب متابعات الخليج 365 بمتوسط دعم بلغ 1000 ريال للأسرة الواحدة.

1.4 مليون

هو عدد المستفيدين المستقلين المستوفين لشروط الأهلية والاستحقاق في دفعة شهر مارس.

وكان برنامج حساب متابعات الخليج 365 أودع اليوم 2.5 مليار ريال لدعم مستفيدي الدفعة الـ 16 لشهر مارس من العام الجاري،إذ بلغ إجمالي التعويضات المدفوعة عن الدفعة السابقة 16.6 مليون ريال.

ويتم احتساب الاستحقاق بناءً على إجمالي الدخل الشهري للأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم، فيما يشدد البرنامج على أهمية تحديث المعلومات عندما يطرأ أي تغيير في الدخل والبيانات خلال 15 يومًا لتجنب عدم الاستحقاق في دفعة أبريل القادم عبر الرابط التالي (هنا).