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2019-03-10 القصبي: أنسنة القرى القديمة وتصنيف المطاعم في عسير متابعات الخليج 365 - حسن عسيري - فهد القحطاني - تصوير : عبدالرحمن الأحمري أعلن وزير الشؤون البلدية الدكتور ماجد القصبي عن خطة الخدمات البلدية في منطقة عسير من حيث تطوير النسق العمراني وأنسنة القرى القديمة وتأهيل المواقع التراثية من الأسواق الشعبية والقلاع والحصون والتراث العمراني.

كم تضمنت الخطة الارتقاء بالخدمات البلدية من حيث الاهتمام بأعمال النظافة ومرمى النفايات والعمل على إنشاء مركز الشباب الحضري وتصنيف المطاعم والخدمات العامة. Advertisements









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