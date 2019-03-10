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2019-03-10 صور.. الربيعة : 500 سرير إضافية وتشغيل مركز القلب في عسير متابعات الخليج 365.حسن عسيري .فهد القحطاني.تصوير .عبدالرحمن الأحمري أعلن وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة عن الخطط الاستراتيجية للمشاريع الصحية في منطقة عسير والتي تضمنت إضافة ٥٠٠ سرير خلال الخمس سنوات القادمة.

كما تضمنت الخطة تشغيل مركز القلب خلال ثلاثة أشهر فيما سيتم تشغيله بالكامل قبل نهاية العام الجاري.

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