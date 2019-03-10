نجاح عملية حقن كيماوي لمريضة باستخدام تقنية PIPAC بنجران

2019-03-10

متابعات الخليج 365 - سعيد ال هطلاء - نجران

نجح بفضل الله فريق طبي سعودي في مستشفى الملك خالد بمنطقة نجران في إجراء عملية حقن كيماوي عن طريق المنظار لمريضة تعاني من ورم في المبيض منتشر في الغشاء البريتوني حيث سبق وأن أعطيت علاج كيماوي عن طريق الوريد لأكثر من سنة.

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وبينت صحة نجران أن العملية التي أجريت كما هو متعارف عليه عالمياً تدعى PIPAC وهو إعطاء العلاج الكيماوي عن طريق المنظار الجراحي تحت الضغط بعد تحويله إلى بخار داخل الغشاء البريتوني وهي تقنية جديدة لإيصال العلاج الكيماوي للمرضى غير القابلين للاستئصال الجراحي.

وبيَّنت أن العملية لها ٣ مراحل المرحلة الأولى وهي استكشاف العشاء البريتوني بالمنظار وأخذ العينات وتحديد حجم الانتشار، والثانية إعطاء العلاج الكيماوي لمدة ٣٠ دقيقة، والمرحلة الأخيرة هي التخلص مما تبقى من الغاز داخل الغشاء البريتوني لضمان سلامة المريض والفريق الجراحي في إجراء طبي يعد الأول من نوعه على مستوى الشرق الأوسط.

وأشارت صحة نجران إلى أن المريضة سوف تخضع لنفس الإجراء بعد ٦ أسابيع ومن ثم بعد ٣ أشهر من الآن ليتم إعادة تقييم الاستجابة لهذا العلاج ومناقشة إمكانية الاستئصال الجراحي.