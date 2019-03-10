ضبط 141 منتجا عشبيا منتهي الصلاحية بالدمام

جدة - عمرو شويل واس- الخليج 365

تواصل بلدية وسط الدمام، بالتعاون مع هيئة الغذاء والدواء، الجولات التفتيشية التي تستهدف محلات العطارة والمستحضرات العشبية، وأسفرت عن ضبط 141 منتجًا منتهي الصلاحية ومصادرة وإتلاف 1317 كيلو جراما من المستحضرات العشبية التي تحمل ادعاءات طبية مجهولة المصدر في وسط الدمام.

وأوضح رئيس البلدية المهندس عبدالله بن سند الشمري، أن البلدية تبذل كافة جهودها وإمكاناتها الفنية والبشرية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة من خلال توزيع المراقبين بما يتناسب وأعمال التفتيش الصحي للقيام بجولات ميدانية لأخذ عينات عشوائية من السلع المعروضة في الأسواق وما يشتبه في سلامتها وإرسالها للمختبر للتحقق من مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

وأكد استمرار الجولات التفتيشية للتأكد من سلامة السلع المعروضة والالتزام بالأنظمة، داعيًا أصحاب المنشآت التجارية الالتزام بالضوابط والاشتراطات البلدية والحصول على التراخيص اللازمة لتجنب العقوبات الجزائية المنظمة لذلك، مشددًا بتطبيق العقوبات على جميع المخالفين، داعيًا المواطنين والمقيمين إلى ضرورة التعاون مع البلدية والابلاغ عن أي مخالفات أو ملاحظات عبر مركز 940.