الان تتابع بالصور.. “العاصمة المقدسة” تواصل مكافحة تكاثر البعوض الناقل لحمى الضنك والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل مكة المكرمة - الخليج 365: واصلت بلدية مدركة، التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، اليوم، جهود مكافحة وإزالة العوامل المسببه لتكاثر البعوض الناقل لحمى الضنك، وذلك بالتعاون مع الإدارة العامة للصحة العامة.

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