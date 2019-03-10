الان تتابع وزير الصحة يكشف تطورات إنشاء مدينة الملك فيصل الطبية والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365 قال وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، إن مدينة الملك فيصل الطبية تخصصية لخدمة المناطق الجنوبية. وأضاف في تصريحات، اليوم الأحد، أنه تم الانتهاء من الهيكل الإنشائي، وتبقى بعض الأجزاء، مؤكدًا الحرص على أن تقدم المدينة الخدمات الطبية لأهالي وسكان هذه المناطق.

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