الان تتابع “الشؤون البلدية والقروية”: استكمال مشروع طريق الملك عبدالله مع طريق الملك فهد والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات
اعتمد معالي وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، استكمال مشروع طريق الملك عبدالله “الدائري الداخلي” مع طريق الملك فهد بالأحساء، وذلك ضمن مشاريع إنشاء وتطوير شبكة الطرق الحضرية في المحافظة.
وعبر أمين الأحساء، المهندس عادل بن محمد الملحم، عن شكره لمعالي وزير الشؤون البلدية والقروية في تطوير مشاريع العمل البلدي، والارتقاء بالخدمات التنموية في كافة المجالات، عبر خطوات استراتيجية وخطط إجرائية.
مضيفاً أن المشروع سيُسهم في ربط شمال الأحساء بجنوبها، والربط مع الطريق الدائري باتجاه مدينة الدمام، الأمر الذي يسهم في إيجاد حركة انسيابية مرورية للمركبات.
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