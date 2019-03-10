“تعليم جازان” يودع أكثر من 61 مليون ريال مكافآت الطلاب والطالبات

جدة - عمرو شويل واس- الخليج 365

أودعت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان، اليوم الأحد، مكافآت الطلاب والطالبات المستفيدين بمبلغ إجمالي بلغ 61,357,987 ريالًا.

وأوضح مدير تعليم جازان الدكتور عسيري بن أحمد الأحوس، أن المكافآت تشمل طلاب وطالبات القرى النائية ومدارس تحفيظ القرآن الكريم وأبناء وبنات المعلمين المتوفين وبرامج ومعاهد التربية الخاصة والطلاب والطالبات ذوي الاحتياجات الخاصة، مبينًا أن ذلك يأتي في إطار عناية حكومتنا الرشيدة بأبنائها الطلاب والطالبات.

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وأشار إلى أن المكافآت تعد مستحقات الطلاب والطالبات للأشهر شعبان وذو الحجة من عام ١٤٣٩هـ، ومحرم وصفر وربيع أول وربيع الآخر لعام ١٤٤٠هـ، حيث بلغ عدد المستفيدين أكثر من ٤٠ ألف طالبٍ وطالبة.

وأكد “الأحوس”، أن الإدارة سخر إمكاناتها لخدمة منسوبيها وتسهيل أمورهم وتقديم الخدمات كافة التي تمكنهم من أداء عملهم بكل تميز وإتقان، مثمنًا الجهود التي تبذلها إدارة خدمات الطلاب وإدارة الشؤون المالية والإدارية لتقديم جميع الخدمات للطلاب والطالبات.

يذكر أن تعليم جازان، أودع أكثر من تسعة ملايين ريال كمكافآت لمعلمي ومعلمات المدارس الليلية لثلاثة أشهر.