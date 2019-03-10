حساب المواطن يوضح تفاصيل دفعة مارس 2019 للدفعة 16 بنسبة 84% من المستفيدين بمتوسط دعم 1000 ريال...

اعلن حساب المواطن عن تفاصيل الدفعة السادسة عشر والتي بلغت نسبة 84 % من المستفيدين المؤهلين للدعم، والذي يوضح عن إعلان دفعة شهر مارس 2019 بمتوسط دخل شهرى للأسرة بلغ 1000 ريال سعودي، وبالتالي يمكن للمواطنين التسجيل في حساب المواطن للاستفادة من الدفعة 17 لشهر أبريل لعام 2019 وذلك قبل نهاية 10 مارس 2019، حيث ترقب الكثير من المستفيدين المؤهلين للدعم عبر حساب المواطن منذ أيام الإعلان عن الدفعة 16 لتحقيق الاستفادة، يأتي هذا بتغريدات عددية تحت هاشتاج #حساب_المواطن وكذلك الوسم #الدفعة_16_حساب_المواطن وبالتالي يمكنكم التسجيل في حساب المواطن للاستفادة من الدفعات القادمة لشهر أبريل.

تفاصيل الدفعة رقم 16 في حساب المواطن

نوضح تفاصيل الدفعة السادسة عشر لشهر مارس 2019 وهى كما يلي:

المبالغ المالية لحساب المواطن بالأرقام

مبالغ حساب المواطن 2.5 مليار ريال 16.6 مليار ريال 12.5 مليار ريال تفاصيل المبالغ المالية مبالغ دعم للمستحقين تعويضات الدفعة السابقة المستفيدين والتابعين

النسب المالية لحساب المواطن

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النسبة / المتوسط 84% 1000 ريال تفاصيل النسبة والمتوسط الأسر والأفراد المؤهلين للاستفادة من حساب المواطن والذين شملهم الدعم متوسط الدعم المستحق كاملا

إجمالي الـ 16 دفعة في حساب المواطن

نوضح إجمالي الدفعات السادسة عشر الذي شملهم برنامج حساب المواطن والذي يوضح مقدار المبالغ المالية منذ انطلاق البرنامج بالأرقام كما يلي:

المبالغ 37.3 مليار ريال 308 مليار ريال التفاصيل إجمالي الدفعات مبالغ الآثر الرجعي

كما يراعى عند تسجيل حساب المواطن للاستفادة من البرنامج الإفصاح عن المعلومات الآتية:

الراتب الشهري – الراتب التقاعدي – النشاط التجاري – مصادر الدخل الأخرى