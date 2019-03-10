نظام نور برقم الهوية – رابط الاستعلام عن النتائج برقم الهويه

نظام نور برقم الهوية من أكثر ما يبحث عنه الطلاب وكذلك أولياء الأمور في جميع أرجاء المملكة العربية السعودية، حيث أعلن المتحدث الرسمي لوزارة التعليم السعودية في وقت سابق أن الوزارة قامت بإتاحة موقع نظام نور للإستعلام من خلاله عن كل ما يخص العملية التعليمية بالهوية الوطنية، حيث يمكن أن يحدث عند الدخول إلي نظام نور نسيان اسم المستخدم وكلمة المرور، وفي حالة نسيان الرقم السري واسم المستخدم، يمكن إدخال رقم الهوية الوطنية ورمز التحقق، وحول نظام نور برقم الهوية موضوعنا اليوم.

نظام نور برقم الهوية

ويعتبر نظام نور الإلكتروني هو المكان الوحيد الذي يمكن من خلاله الإستعلام عن نتائج الطلاب والطالبات فى المملكة العربية السعودية لجميع المراحل التعليمية، وكذلك يمكن من خلاله الإستعلام عن حركة النقل الداخلي والخارجي، وكذلك تسجيل الطلاب الجدد في المرحلة الإبتدائية بسهولة ويسر.

رابط الاستعلام عن النتائج برقم الهويه

عند فقدان بيانات الدخول الخاصة بالطالب إلي نظام نور مما يؤدي إلى عدم تمكن الطالب من دخوله إلى الحساب الشخصي، وبالتالي عدم قدرته على الإستعلام عن النتائج، هنا يلجأ البعض إلى طريقة أخري أكثر سهولة، وهي نظام نور برقم الهوية دون الحاجة إلي رقم سري، حيث يمكن من خلال هذه الطريقة حصول الطلاب والطالبات فى جميع أنحاء المملكة العربية السعودية على درجاتهم، وهذه الطريقة ربما تكون غائبة عن البعض،

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لذلك نوضح كيفية القيام بها كالتالي:-

أولًا يتم الدخول على رابط الموقع الرسمي التالي لنظام نور

ثانياً سيقوم رابط الدخول بنقلك إلى الصفحة المخصصة لإدخال رقم الهوية ومن ثم إدخال رمز التحقق، وإتباع البيانات المطلوبة منك.

بعد ذلك يتم الضغط على خانة (الإستعلام عن النتائج).

والجدير بالذكر أنه لكي يستطيع الطالب دخول موقع نور السعودي من أجل الإستعلام عن نتائجه برقم الهوية لأي مرحلة تعليمية سواء كانت إبتدائية أو متوسطة أو ثانوية، يجب علي الطالب الذهاب أولًا إلى السجل المدني للحصول علي رقم السجل الخاص به بالإضافة إلى ضرورة إمتلاك الطالب حساب على نظام نور الإلكتروني لإمكانية الدخول عليه والإستفادة من الخدمات التي يقدمها النظام.

أهداف نظام نور

إعطاء مزيد من الدقة والرقابة على عملية رصد الدرجات الخاصة بالطلبة في مختلف المراحل الدراسية.

إنشاء جميع التقارير اللازمة الخاصة بالعملية التعليمية.

مساعدة كل من يريد أي معلومات خاصة بهذه العملية.

إدخال الدرجات لجميع المدراس في المملكة العربية السعودية، ولا يقتصر الأمر على النطاق الجغرافي المتعلق بالمملكة فقط، وإنما يتسع ليصل هذا الأمر إلى المدراس التي تقع خارج السعودية.

يوفر خدمة الرصد الفوري والدائم للنتائج مما يترتب عليه عدم التأخر في عملية الحصول على درجات نهاية العام.

السير ضمن إجراءات دقيقة ومحددة في عملية الرصد مما يعمل على التقليل من نسبة الخطأ.

إن كان لديكم اي استفسارات حول نظام نور برقم الهوية يمكنكم أن تتركوها لنا في التعليقات وسنجيب عليكم بإذن الله.