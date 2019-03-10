نظام نور نتائج الطلاب | بالتفصيل كيفية الاستعلام عن نتائج الطلاب برقم الهوية ورمز التحقق

نظام نور نتائج الطلاب من أهم البرامج الخاصة بالعملية التعليمية في المملكة العربية السعودية، ويتوفر له موقعاً إلكترونياً خاصاً به؛ حتى يسهل الإستعلام عن كل ما يخص الطالب من خلاله، حيث أنه يقوم بتقديم العديد من الخدمات المتعلقة بالطالب والمعلم ومديري المدارس وأولياء الأمور، وحول نظام نور نتائج الطلاب وكيفية الاستعلام عن النتائج بالتفصيل موضوعنا اليوم.

نظام نور نتائج الطلاب

يترقب جميع طلاب المراحل التعليمية المختلفة في المملكة العربية السعودية، نتائجهم في حالة من القلق، ويودون الإطمئنان على نتائجهم بأسرع وقت ممكن، لذلك قامت وزارة التعليم السعودية بإطلاق نظام نور نتائج الطلاب حيث يمكن من خلاله الاستعلام عن نتائج الطلاب سواء الخاصة بمنتصف العام الدراسي أونهاية العام الدراسي، ويتم ذلك من خلال إدخال إسم المستخدم وكلمة السر ورمز التحقق عن طريق تطبيق مجموعة الخطوات التالية:-

أولًا قم بالدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بنظام نور الالكتروني عبر الضغط على اسم الموقع.

سيلاحظ ظهور الصفحة الرسمية للموقع، فيتم إدخال اسم المستخدم، وكلمة السر ورمز التحقق.

ثم يتم إختيار (إشعار نتيجة الطالب)، وكذلك الفصل الدراسي ونوع النظام، ثم قم باختيار الإدارة التعليمية التي تتبعها.

بعد ذلك يتم إدخال اسم المدرسة والصف والقسم، ثم كتابة اسم الطالب.

بعد إدخال كل هذه المعلومات الخاصة بك، قم بالضغط علي زر (إستعلام النتيجة).

ستلاحظ ظهور النتيجة الخاصة بك في جميع المواد.

مميزات نظام نور

يتمتع النظام بالسهولة حيث ييسر علي الطلاب عملية الإستفادة من خدمات التعليم الإلكتروني لما يتميز به من سهولة ويسر.

يوفر نظام نور التعليمي لكافة الطلاب بالمراحل الدراسية المختلفة الابتدائية، الإعدادية، والثانوية إمكانية معرفة نتائجهم فور ظهورها.

يوفر الكثير من الجهد والوقت على أولياء الأمور أثناء الحصول على نتائج أبناءهم دون الذهاب إلى المدارس والإدارات التعليمية المختلفة.

نظام نور للنتائج يمكن الطلاب في جميع المراحل التعليمية في جميع مدن ومحافظات المملكة من معرفة كافة ما يخص العملية التعليمية بالمملكة.

يحتوي نظام نور على عدد كبير من التحديثات المستمرة على الأنظمة الإلكترونية الخاصة بالإستعلام عن النتائج.

والجدير بالذكر أنه قد يحدث خلل بنظام نور أثناء الإستعلام عن النتيجة إلا أن ذلك الخلل لا يستمر كثيراً، فقد يكون ناتج فقط من زيادة الضغط على موقع نور وسرعان ما يتم إصلاح ذلك الخلل فور حدوثه، إن كان لديكم اي استفسارت حول نظام نور نتائج الطلاب يمكنكم أن تتركوه لنا في التعليقات وسنجيب عليكم بإذن الله.