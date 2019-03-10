شكرا لقرائتكم خبر عن «العمل» تكشف حقوق العامل في الإجازات الرسمية والشخصية.. تعرف عليها والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني)

كشفت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية حقوق العاملين في القطاع الخاص في الإجازات الرسمية وإجازات المناسبات الشخصية.

وأوضحت الوزارة عبر حملتها التوعوية عبر حسابها في «تويتر» أن الإجازات الرسمية هي: إجازة عيد الفطر (مدتها 4 أيام، وتبدأ من اليوم التالي لليوم 29 من شهر رمضان حسب تقويم أم القرى)، وإجازة عيد الأضحى (4 أيام تبدأ من يوم الوقوف بعرفة)، وإجازة اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية في أول الميزان (ويعوض عنها بيوم قبله أو بعده إذا وافقت يوم إجازة، أما إذاء وقع ضمن إجازة العيدين فلا يعوض عنه).

وأضافت الوزارة أن إجازات العامل في المناسبات الشخصية هي كالتالي: مولود جديد (للعامل الحق في إجازة بأجر كامل مدتها 3 أيام في حالة مولود جديد له)، وإجازة زواج (له الحق في 5 أيام إجازة زواجه)، وحالة الوفاة (5 أيام في حالة وفاة زوجه أو أحد أصوله أو فروعه).