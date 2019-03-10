شكرا لقرائتكم خبر عن «العمل» تكشف حقوق العامل في الإجازات الرسمية والشخصية.. تعرف عليها والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني)كشفت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية حقوق العاملين في القطاع الخاص في الإجازات الرسمية وإجازات المناسبات الشخصية.
وأوضحت الوزارة عبر حملتها التوعوية عبر حسابها في «تويتر» أن الإجازات الرسمية هي: إجازة عيد الفطر (مدتها 4 أيام، وتبدأ من اليوم التالي لليوم 29 من شهر رمضان حسب تقويم أم القرى)، وإجازة عيد الأضحى (4 أيام تبدأ من يوم الوقوف بعرفة)، وإجازة اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية في أول الميزان (ويعوض عنها بيوم قبله أو بعده إذا وافقت يوم إجازة، أما إذاء وقع ضمن إجازة العيدين فلا يعوض عنه).
وأضافت الوزارة أن إجازات العامل في المناسبات الشخصية هي كالتالي: مولود جديد (للعامل الحق في إجازة بأجر كامل مدتها 3 أيام في حالة مولود جديد له)، وإجازة زواج (له الحق في 5 أيام إجازة زواجه)، وحالة الوفاة (5 أيام في حالة وفاة زوجه أو أحد أصوله أو فروعه).
كانت هذه تفاصيل خبر «العمل» تكشف حقوق العامل في الإجازات الرسمية والشخصية.. تعرف عليها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.