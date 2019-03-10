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شكرا لقرائتكم خبر عن «سلمان للإغاثة» يوزع 4.44 طن سلال غذائية في مخيم الميل للنازحين بمأرب والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (مأرب)وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس (السبت) 60 سلة غذائية تزن 4 أطنان و440 كيلو غراماً، للنازحين من مديرية نهم في صنعاء والقاطنين في مخيم الميل في مأرب، يستفيد منها 360 فرداً، وهي ضمن مشروع توزيع 102.170 سلة غذائية تستهدف عدة محافظات يمنية.
ويأتي توزيع هذه المساعدات في إطار المشاريع الإغاثية والإنسانية التي يقدمها المركز لليمن، التي وصلت حتى الآن 328 مشروعاً متنوعاً في جميع القطاعات الإنسانية شملت مناطق اليمن كافة دون استثناء.
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