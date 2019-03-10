مركز الملك سلمان يوزع 150 كرتوناً من التمور في مديرية الغيضة بالمهرة

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (المهرة) وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس (السبت) 150 كرتوناً للمحتاجين في مديرية الغيضة بمحافظة المهرة. وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس (السبت) 150 كرتوناً للمحتاجين في مديرية الغيضة بمحافظة المهرة. وتأتي هذه المساعدات ضمن الجهود المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للتخفيف من معاناة الشعب اليمني خلال الأزمة الإنسانية الراهنة التي تمر بها بلادهم. Advertisements صور صور صور



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