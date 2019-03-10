شكرا لقرائتكم خبر عن «تعليم جازان»: إيداع 61 مليون ريال مكافآت الطلاب والطالبات والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جازان)أودعت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان اليوم (الأحد)، مكافآت الطلاب والطالبات المستفيدين بمبلغ إجمالي بلغ 61.357.987 ريالاً.
وأوضح مدير تعليم جازان الدكتور عسيري بن أحمد الأحوس، أن المكافآت تشمل طلاب وطالبات القرى النائية ومدارس تحفيظ القرآن الكريم وأبناء وبنات المعلمين المتوفين وبرامج ومعاهد التربية الخاصة والطلاب والطالبات ذوي الاحتياجات الخاصة، مبيناً أن ذلك يأتي في إطار عناية حكومتنا الرشيدة بأبنائها الطلاب والطالبات.
وأشار إلى أن المكافآت تعد مستحقات الطلاب والطالبات لشهري شعبان وذي الحجة من عام 1439، ومحرم وصفر وربيع الأول وربيع الآخر لعام 1440، حيث بلغ عدد المستفيدين أكثر من 40 ألف طالبٍ وطالبة.
وأكد الدكتور الأحوس، أن الإدارة سخرت إمكاناتها لخدمة منسوبيها وتسهيل أمورهم وتقديم الخدمات كافة التي تمكنهم من أداء عملهم بكل تميز وإتقان، مثمناً الجهود التي تبذلها إدارة خدمات الطلاب وإدارة الشؤون المالية والإدارية لتقديم جميع الخدمات للطلاب والطالبات.
يذكر أن تعليم جازان قد أودع أكثر من تسعة ملايين ريال مكافآت لمعلمي ومعلمات المدارس الليلية لثلاثة أشهر.
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