شكرا لقرائتكم خبر عن «ديوان المظالم» يبحث التعاون القضائي والقانوني مع جامعة كيس وسترن ريسيرف والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

التقى رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف، في مكتبه بالرياض اليوم (الأحد) عميد مكتب الدراسات العليا للمغتربين بجامعة كيس وسترن ريسيرف الأمريكية البروفيسور لويس كاتز، ونائبه البروفيسور تينر جاك.

وفي بداية اللقاء، رحب رئيس ديوان المظالم بالبروفيسور كاتز، مشيراً إلى أن هذا اللقاء بداية لعلاقات تشاركية ناجحة تخدم الجانبين في مجالات القضاء والقانون.

وجرى خلال اللقاء تقديم عرض مرئي عن الخطة الإستراتيجية لديوان المظالم 2020، والمتواكبة مع رؤية المملكة 2030، وما تتضمنه هذه الخطة من أهداف ومؤشرات أداء لضبط العمل القضائي وقياس مخرجاته، إضافة إلى شرح لأبرز اختصاصات الديوان ومحاكمه.

كما جرى استعراض نظام «معين» الإلكتروني وكيفية استخدامه من قبل المستفيد سواء كان دائرة قضائية أو مترافعاً، وذلك من خلال إدارة ملف الدعوى ابتداءً من قيدها وانتهاءً بالحكم فيها.

عقب ذلك، شاهد الحضور عرضاً عن الإدارة العامة لتقنية المعلومات، وما تقدمه من خدمات إلكترونية لعموم المستفيدين وما توفره الإدارة من خدمات تقنية عالية المستوى لحفظ أمن المعلومات للعمل القضائي، إلى جانب إشرافها على تطبيق ديوان المظالم الذي جرى إطلاقه أخيراً الذي وفّر العديد من الخدمات الإلكترونية وإمكان استخدامها عبر الهواتف الذكية، إضافة إلى ما تقدمه إدارة تقنية المعلومات من حلول مبتكرة في أمن المعلومات وحماية البنية التقنية.

بعد ذلك، ألقى رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف كلمة بيّن فيها أن هذا اللقاء سيعزز من أفق التعاون القانوني بين الجهتين، وتبادل الخبرات والتجارب والممارسات الناجحة في القضاء، وصولاً إلى الهدف الأسمى في القانون والقضاء بالعدل الناجز.

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من جانبه، أعرب البروفيسور لويس كاتز عن شكره لرئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف، على حسن الضيافة والاستقبال، مشيداً بعمل ديوان المظالم في استثمار التقنية في العمل القضائي وهو أمر متطور جداً يستحق الإشادة ونقل التجربة الدولية.

وأشار إلى أن عمل القضاة مساهم فاعل في خدمة المملكة، وهم بعملهم هذا ينتجون العدالة للناس ولدينا الكثير لنتعلمه وإياهم، متطلعاً بكل سرور لزيارة ديوان المظالم للجامعة لنقل تجربتهم الفريدة في ذلك.

وفي ختام الزيارة، شكر الدكتور اليوسف، البروفيسور لويس كاتز على زيارته لديوان المظالم بما يحقق بدايةً لتعاون مثمر بين الجانبين، في ما يخدم البلدين في المضي قدماً نحو تحقيق العدالة وإرساء مبادئها.

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