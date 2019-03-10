شكرا لقرائتكم خبر عن «التجارة»: ضبط مستودعين لتصنيع شحوم السيارات من مخلفات وجلود الحيوانات والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني)

ضبطت الفرق التفتيشية لوزارة التجارة والاستثمار، بمساندة الحملات الأمنية، مستودعين على بعد 60 كيلومترا عن الخرج، تصنّع شحوم السيارات من جلود ومخلّفات الحيوانات بطريقة يدوية.

وكشفت وزارة التجارة عبر حسابها في «تويتر» اليوم (الأحد) أنها صادرت 424 برميلا معبأة بالشحوم، وتحمل علامات تجارية مزورة، و13 برميل لإذابة الجلود.

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وأوضحت الوزارة أنه تم حجز الكميات والأدوات وإغلاق الموقع واستدعاء المخالفين لإكمال الإجراءات النظامية وإحالتهم للنيابة العامة.

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