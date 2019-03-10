السعودية | فيديو.. شابات سعوديات بمحطات وقود للتوعية بمخاطر الطريق

شكرا لقرائتكم فيديو.. شابات سعوديات بمحطات وقود للتوعية بمخاطر الطريق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أطلقت ثماني شابات سعوديات مبادرة نسائية للتوعية بقواعد السلامة المرورية، ضمن برامج الخدمة المجتمعية لإحدى الشركات السعودية المتخصصة بصناعة أنابيب النفط التي يعملن بها. وتهدف الشابات في مبادرتهن لنشر التوعية المرورية والتعريف بالقواعد الصحيحة لقيادة السيارة، في محاولة منهن للتخفيف من ظاهرة الحوادث المكلفة بالأرواح والأموال.

واتخذت الشابات من محطات الوقود بمدينة الخبر شرقي السعودية منصة لعرض مبادرتهن بعد أن هيأت لهن الشركة كافة الإجراءات النظامية. وأجمعت الشابات المتطوعات في المبادرة على أنه بعد تمكنهن من القيادة أدركن أن "القيادة فن وذوق وهي السهل الممتنع، فلا يكفي أن تكون سائقاً مهاراً، بل عليك اتباع الكثير من القواعد قبل وأثناء القيادة".

وتسعى المبادرة إلى التوعية والتثقيف بأهمية الأمان المروري في الحياة اليومية، واتخاذ كافة تدابير السلامة من خلال عرض معلومات توعوية بالقيادة الآمنة، ونشرات ذات صلة بالسلامة المرورية، وهو ما كان عامل جذب كبير لكثير من الزائرين والزائرات لمحطات الوقود حيث تتواجد الشابات.

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وفي حديث مع "العربية.نت"، قالت إحدى القائمات على المبادرة وتدعى إيمان المطرود: "اخترنا أن تكون منصة عرض المبادرة إحدى محطات الوقود، لنتمكن من الالتقاء بأكبر عدد من السائقات والسائقين، لعرض معلومات تفاعلية للسلوكيات المرورية، لزيادة معدل أمان السائقات والسائقين والمركبات على السواء، والتوعية بالقواعد والثقافة المرورية".

وتستهدف الشابات إشراك مختلف شرائح المجتمع في تعزيز الوعي المروري، من خلال إبراز السلوكيات الخاطئة التي يرتكبها بعض قائدي المركبات، مثل استخدام الهاتف النقال باليد أثناء القيادة، والقيادة بسرعة، وعدم استخدام حزام الأمان، وغيرها من السلوكيات التي تؤثر سلباً في سلامة مستخدمي الطريق.

من جهتها، قالت المتطوعة آمنة الهلال: "المبادرة انبثقت بعد تمكننا، أنا وشابات أخريات، من القيادة، حيث أصبحنا أكثر دراية بمخاطر الطريق، فأجمعنا على ضرورة تقديم مبادرات للحث على القيادة بسلوكيات آمنة، وكذلك لإتاحة الفرصة للنساء للتدريب عن كثب في مجال القيادة حتى يكسبن جولات الرهان على جدارتهن في هذا المجال. نأمل في تشجيع المزيد من النساء على تعلم القيادة بشكل احترافي والإلمام بقواعد السلامة المرورية".

ولا تكتفي الشابات بعرض مبادرتهن في مدينة الخبر، بل تطمحن للانتقال لمحطات أخرى في مدن ومحافظات عديدة إيماناً منهن بنشر الوعي والثقافة المرورية والسلامة الشخصية، حيث اعتبرن ذلك من أهم مقاصد هذه المبادرة وذلك بهدف المساهمة في الحد من حوادث الطرق التي تفتك بأرواح الآلاف حول العالم لاسيما في العالم العربي والخليجي.