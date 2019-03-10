، "شرطة الرياض" تشارك في مهرجان المدارس ،

محمد بن مسعود - الدمام - شاركت شرطة منطقة الرياض، ممثلة بقوة المهمات والواجبات، بمهرجان مدارس الرياض للبنين والبنات في عامه الرابع، من خلال جناحها الذي تضمن عرضاً لمنجزاتها الأمنية والتجهيزات الميدانية، وساهم في غرس القيم والمفاهيم في جوانب أمنية وسلوكية عدة.

ويأتي ذلك في إطار البرامج التوعوية التي تنفذها شرطة منطقة الرياض بالتعاون مع المؤسسات التعليمية والاجتماعية.