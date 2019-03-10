، رئيس هيئة الرياضة يشكر الملك بمناسبة استقباله الحاصلين على ميداليات أولمبية ،

- 1/2
- 2/2
رفع الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، خالص الشكر والامتنان والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بمناسبة استقباله -رعاه الله- لأبنائه أبطال ونجوم الألعاب الأولمبية الذين مثّلوا المملكة في دورة الألعاب الأولمبية الثالثة للشباب التي أقيمت بالأرجنتين مؤخراً.
وقال الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل في تصريح بهذه المناسبة: إن استقبال خادم الحرمين الشريفين اليوم للأبطال الأولمبيين هو تجسيد للاهتمام والدعم اللذين يحظى بهما القطاع الرياضي بمختلف أنشطته وألعابه، عادّاً هذا الاستقبال مفخرة لكل الرياضيين، وحافزاً لتحقيق أفضل النتائج والظهور بالصورة المشرفة في مختلف المناسبات الرياضية القادمة.
وبيّن أن جميع ما تحقق ويتحقق من نجاحات وإنجازات في مختلف المنافسات الرياضية يعود الفضل الأكبر في الوصول إليه لقيادتنا الرشيدة، من خلال المتابعة الدائمة والحرص المستمر من خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين -رعاهما الله- مشيراً إلى أن تقليد البطل الأولمبي محمد عسيري الحاصل على الميدالية الذهبية في الكاراتيه بوسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الأولى، وتقليد النجمين الأولمبيين محمد المعاوي وعلي العثمان بوسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثانية، ما هو إلا تأكيد لهذا الاهتمام المتواصل الذي يحظى به الرياضيون في مختلف مشاركاتهم ودافع كبير لهم؛ ليمثلوا وطنهم خير تمثيل.
ونوّه رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة بالدعم والاهتمام المستمر من القيادة الرشيدة لقطاع الشباب والرياضة، وتوفير كل ما من شأنه رفعة الرياضة السعودية في مختلف المحافل.
رئيس هيئة الرياضة يشكر الملك بمناسبة استقباله الحاصلين على ميداليات أولمبيةوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-03-10
رفع الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، خالص الشكر والامتنان والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بمناسبة استقباله -رعاه الله- لأبنائه أبطال ونجوم الألعاب الأولمبية الذين مثّلوا المملكة في دورة الألعاب الأولمبية الثالثة للشباب التي أقيمت بالأرجنتين مؤخراً.
وقال الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل في تصريح بهذه المناسبة: إن استقبال خادم الحرمين الشريفين اليوم للأبطال الأولمبيين هو تجسيد للاهتمام والدعم اللذين يحظى بهما القطاع الرياضي بمختلف أنشطته وألعابه، عادّاً هذا الاستقبال مفخرة لكل الرياضيين، وحافزاً لتحقيق أفضل النتائج والظهور بالصورة المشرفة في مختلف المناسبات الرياضية القادمة.
وبيّن أن جميع ما تحقق ويتحقق من نجاحات وإنجازات في مختلف المنافسات الرياضية يعود الفضل الأكبر في الوصول إليه لقيادتنا الرشيدة، من خلال المتابعة الدائمة والحرص المستمر من خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين -رعاهما الله- مشيراً إلى أن تقليد البطل الأولمبي محمد عسيري الحاصل على الميدالية الذهبية في الكاراتيه بوسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الأولى، وتقليد النجمين الأولمبيين محمد المعاوي وعلي العثمان بوسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثانية، ما هو إلا تأكيد لهذا الاهتمام المتواصل الذي يحظى به الرياضيون في مختلف مشاركاتهم ودافع كبير لهم؛ ليمثلوا وطنهم خير تمثيل.
ونوّه رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة بالدعم والاهتمام المستمر من القيادة الرشيدة لقطاع الشباب والرياضة، وتوفير كل ما من شأنه رفعة الرياضة السعودية في مختلف المحافل.
10 مارس 2019 - 3 رجب 1440
03:13 PM
قال: تجسيد للاهتمام والدعم اللذين يحظى بهما القطاع الرياضي بمختلف أنشطته
رفع الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، خالص الشكر والامتنان والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بمناسبة استقباله -رعاه الله- لأبنائه أبطال ونجوم الألعاب الأولمبية الذين مثّلوا المملكة في دورة الألعاب الأولمبية الثالثة للشباب التي أقيمت بالأرجنتين مؤخراً.
وقال الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل في تصريح بهذه المناسبة: إن استقبال خادم الحرمين الشريفين اليوم للأبطال الأولمبيين هو تجسيد للاهتمام والدعم اللذين يحظى بهما القطاع الرياضي بمختلف أنشطته وألعابه، عادّاً هذا الاستقبال مفخرة لكل الرياضيين، وحافزاً لتحقيق أفضل النتائج والظهور بالصورة المشرفة في مختلف المناسبات الرياضية القادمة.
وبيّن أن جميع ما تحقق ويتحقق من نجاحات وإنجازات في مختلف المنافسات الرياضية يعود الفضل الأكبر في الوصول إليه لقيادتنا الرشيدة، من خلال المتابعة الدائمة والحرص المستمر من خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين -رعاهما الله- مشيراً إلى أن تقليد البطل الأولمبي محمد عسيري الحاصل على الميدالية الذهبية في الكاراتيه بوسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الأولى، وتقليد النجمين الأولمبيين محمد المعاوي وعلي العثمان بوسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثانية، ما هو إلا تأكيد لهذا الاهتمام المتواصل الذي يحظى به الرياضيون في مختلف مشاركاتهم ودافع كبير لهم؛ ليمثلوا وطنهم خير تمثيل.
ونوّه رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة بالدعم والاهتمام المستمر من القيادة الرشيدة لقطاع الشباب والرياضة، وتوفير كل ما من شأنه رفعة الرياضة السعودية في مختلف المحافل.
، رئيس هيئة الرياضة يشكر الملك بمناسبة استقباله الحاصلين على ميداليات أولمبية ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس هيئة الرياضة يشكر الملك بمناسبة استقباله الحاصلين على ميداليات أولمبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.