، الدمام.. جولات تفتيشية تضبط 141 منتجاً عشبياً منتهي الصلاحية ،

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تواصل بلدية وسط الدمام الجولات التفتيشية، بالتعاون مع هيئة الغذاء والدواء، الجولات التفتيشية التي تستهدف محالّ العطارة والمستحضرات العشبية، وأسفرت عن ضبط 141 منتجاً منتهي الصلاحية، ومصادرة وإتلاف 1317 كجم من المستحضرات العشبية التي تحمل ادعاءات طبية مجهولة المصدر في وسط الدمام.
وأوضح رئيس البلدية المهندس عبدالله بن سند الشمري أن البلدية تبذل كل جهودها وإمكاناتها الفنية والبشرية، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة من خلال توزيع المراقبين، بما يتناسب وأعمال التفتيش الصحي؛ للقيام بجولات ميدانية لأخذ عينات عشوائية من السلع المعروضة في الأسواق، وما يشتبه في سلامتها، وإرسالها للمختبر؛ للتحقق من مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.
وأكد استمرار الجولات التفتيشية؛ للتأكد من سلامة السلع المعروضة والالتزام بالأنظمة، داعياً أصحاب المنشآت التجارية إلى الالتزام بالضوابط والاشتراطات البلدية والحصول على التراخيص اللازمة؛ لتجنّب العقوبات الجزائية المنظمة لذلك، مشدداً على تطبيق العقوبات على جميع المخالفين، داعياً المواطنين والمقيمين إلى ضرورة التعاون مع البلدية والابلاغ عن أي مخالفات أو ملاحظات عبر مركز 940.
الدمام.. جولات تفتيشية تضبط 141 منتجاً عشبياً منتهي الصلاحيةوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-03-10
تواصل بلدية وسط الدمام الجولات التفتيشية، بالتعاون مع هيئة الغذاء والدواء، الجولات التفتيشية التي تستهدف محالّ العطارة والمستحضرات العشبية، وأسفرت عن ضبط 141 منتجاً منتهي الصلاحية، ومصادرة وإتلاف 1317 كجم من المستحضرات العشبية التي تحمل ادعاءات طبية مجهولة المصدر في وسط الدمام.
وأوضح رئيس البلدية المهندس عبدالله بن سند الشمري أن البلدية تبذل كل جهودها وإمكاناتها الفنية والبشرية، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة من خلال توزيع المراقبين، بما يتناسب وأعمال التفتيش الصحي؛ للقيام بجولات ميدانية لأخذ عينات عشوائية من السلع المعروضة في الأسواق، وما يشتبه في سلامتها، وإرسالها للمختبر؛ للتحقق من مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.
وأكد استمرار الجولات التفتيشية؛ للتأكد من سلامة السلع المعروضة والالتزام بالأنظمة، داعياً أصحاب المنشآت التجارية إلى الالتزام بالضوابط والاشتراطات البلدية والحصول على التراخيص اللازمة؛ لتجنّب العقوبات الجزائية المنظمة لذلك، مشدداً على تطبيق العقوبات على جميع المخالفين، داعياً المواطنين والمقيمين إلى ضرورة التعاون مع البلدية والابلاغ عن أي مخالفات أو ملاحظات عبر مركز 940.
10 مارس 2019 - 3 رجب 1440
03:13 PM
مصادرة 1317 كجم مستحضرات مجهولة تحمل ادعاءات طبية
تواصل بلدية وسط الدمام الجولات التفتيشية، بالتعاون مع هيئة الغذاء والدواء، الجولات التفتيشية التي تستهدف محالّ العطارة والمستحضرات العشبية، وأسفرت عن ضبط 141 منتجاً منتهي الصلاحية، ومصادرة وإتلاف 1317 كجم من المستحضرات العشبية التي تحمل ادعاءات طبية مجهولة المصدر في وسط الدمام.
وأوضح رئيس البلدية المهندس عبدالله بن سند الشمري أن البلدية تبذل كل جهودها وإمكاناتها الفنية والبشرية، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة من خلال توزيع المراقبين، بما يتناسب وأعمال التفتيش الصحي؛ للقيام بجولات ميدانية لأخذ عينات عشوائية من السلع المعروضة في الأسواق، وما يشتبه في سلامتها، وإرسالها للمختبر؛ للتحقق من مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.
وأكد استمرار الجولات التفتيشية؛ للتأكد من سلامة السلع المعروضة والالتزام بالأنظمة، داعياً أصحاب المنشآت التجارية إلى الالتزام بالضوابط والاشتراطات البلدية والحصول على التراخيص اللازمة؛ لتجنّب العقوبات الجزائية المنظمة لذلك، مشدداً على تطبيق العقوبات على جميع المخالفين، داعياً المواطنين والمقيمين إلى ضرورة التعاون مع البلدية والابلاغ عن أي مخالفات أو ملاحظات عبر مركز 940.
، الدمام.. جولات تفتيشية تضبط 141 منتجاً عشبياً منتهي الصلاحية ،
المصدر : الخليج 365
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