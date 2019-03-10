، الطائرة الإثيوبية .. خبير طيران: أمر غريب يدل على "وقوع كارثة بالجو" ،

محمد بن مسعود - الدمام - " سكاي نيوز": "6 دقائق تكشف سبب سقوطها".. وهذه علاقتها بحادثة الإندونيسية

قال جيفري توماس، خبير الطيران ورئيس تحرير "التقييم الجوي" إن هناك أمرًا غريبًا في قراءات الرحلة الإثيوبية 302 التي تحطمت بعد إقلاعها من مطار أديس أبابا في طريقها إلى نيروبي، صباح الأحد.

خلل كارثي

وأوضح توماس في تصريح لشبكة "CNN" الأمريكية: "لم يكن هناك أي تقلبات في السرعات الجوية للطائرة (قبل التحطم).. وفجأة انقطع البث.. انقطاع البث فجأة يشير إلى وقوع خلل كارثي في الجو".

وقارن توماس حادث الطائرة الإثيوبية مع حادثة تحطم ليون آير، العام الماضي، قائلاً إن رحلة ليون آير استمرت بالبث حتى لحظة الاصطدام بالأرض، حيث أظهر القراءات حينها "تغيرات شديدة في السرعات الجوية لصعود الطائرة عموديًا، واستمرينا بتلقي البث حتى اللحظة الأخيرة".

"6 دقائق تكشف سبب الكارثة"

وتحت عنوان "6 دقائق تكشف سبب الكارثة"، قالت شبكة "سكاي نيوز" إن مفاجآت ضخمة عدة كشفت عنها كارثة تحطم طائرة ركاب الخطوط الجوية الإثيوبية، الأحد، التي أسفرت عن مقتل أكثر من 150 شخصًا، فيما يثير الحادث الأليم أيضًا تساؤلات عدة بشأن الطائرة ذاتها.

علاقة غريبة بين حادثين

ويلتقي حادث الطائرة الإثيوبية مع حادث "مشابه جدًا" وقع لطائرة إندونيسية، تحطمت في أكتوبر الماضي، وذلك في 3 نقاط مشتركة.

وفي أكتوبر 2018، تحطمت طائرة تابعة لشركة طيران "ليون إير" الإندونيسية في بحر جافا، مما أسفر عن مقتل جميع ركابها البالغ، عددهم 189 شخصًا.

ولم يتوصل المحققون، بعد، إلى سبب تلك الفاجعة.

وبعد نحو 4 أشهر على حادث الطائرة الإندونيسية، سقطت، صباح اليوم الأحد، طائرة تابعة للخطوط الجوية الإثيوبية، كانت في طريقها إلى كينيا، وعلى متنها 149 راكبًا وطاقم من 8 أفراد.

وقالت تقارير إعلامية محلية إن الحادث أسفر عن مقتل كل من كانوا على متن الطائرة، مشيرة إلى أنها أقلعت من العاصمة أديس أبابا.

ثلاث نقاط مشتركة:

* الطائرتان المنكوبتان من نفس الطراز، بوينغ 737-800 ماكس. ولاحقت شركة "بوينغ" اتهامات بخصوص هذا الطراز من طائراتها، تفيد بأن العديد من تقنياتها كانت غير فعالة، مثل حدوث خلل في التحكم ومشكلة تزويد أجهزة الاستشعار الطيارين بمعلومات غير متناسقة.

* الفاجعة الأولى وقعت بعد 13 دقيقة فقط من إقلاع الطائرة الإندونيسية، فيما سقطت الطائرة الإثيوبية بعد 6 دقائق على مغادرتها مطار العاصمة أديس أبابا، مما يعني أن الحادثتين وقعتا بعد دقائق قليلة فقط على الإقلاع.

* تحطمت طائرة إندونيسيا بعد شهرين فقط على تسلمها، فيما وقعت حادثة اليوم بعد 4 أشهر على استلام الخطوط الإثيوبية هذه الطائرة (نوفمبر 2018)، مما يعني أن الطائرتين لا تزالان حديثتي الصنع.