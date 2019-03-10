، 41 خرقًا حوثيًا لوقف إطلاق النار في الحديدة  خلال الـ24 ساعة ،

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن عن 41 خرقًا حوثيًا لوقف إطلاق النار في الحديدة خلال 24 ساعة، مؤكدًا أن مليشيا الحوثي تستخدم الأسلحة الخفيفة والهاون وصواريخ الكاتيوش.
وكانت قد أعلنت قوات التحالف في وقت متأخر من الليلة الماضية، عن تنفيذ ضربات جوية نوعية لحماية المواطنين اليمنيين بمديرية "كشر"، وتستهدف المليشيا الحوثية الإرهابية.
وأوضحت قوات التحالف أن الضربات الجوية ركزت أهدافها لقطع طرق الإمداد والمقاتلين من المليشيا الإرهابية؛ مبينةً أن الضربات الجوية مركزة في جبل "طل"، ومركز المديرية، والزعاكرة، والإمدادات القادمة من عمران.
وكشفت قوات التحالف عن رقم الهالكين الحوثيين قائلةً في عملياتها بكشر: أكثر من ٢٠٠ قتيل من عناصر المليشيا الحوثية الإرهابية في عمليات كشر، بإسناد من قوات التحالف.
41 خرقًا حوثيًا لوقف إطلاق النار في الحديدة خلال الـ24 ساعةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-03-10
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن عن 41 خرقًا حوثيًا لوقف إطلاق النار في الحديدة خلال 24 ساعة، مؤكدًا أن مليشيا الحوثي تستخدم الأسلحة الخفيفة والهاون وصواريخ الكاتيوش.
وكانت قد أعلنت قوات التحالف في وقت متأخر من الليلة الماضية، عن تنفيذ ضربات جوية نوعية لحماية المواطنين اليمنيين بمديرية "كشر"، وتستهدف المليشيا الحوثية الإرهابية.
وأوضحت قوات التحالف أن الضربات الجوية ركزت أهدافها لقطع طرق الإمداد والمقاتلين من المليشيا الإرهابية؛ مبينةً أن الضربات الجوية مركزة في جبل "طل"، ومركز المديرية، والزعاكرة، والإمدادات القادمة من عمران.
وكشفت قوات التحالف عن رقم الهالكين الحوثيين قائلةً في عملياتها بكشر: أكثر من ٢٠٠ قتيل من عناصر المليشيا الحوثية الإرهابية في عمليات كشر، بإسناد من قوات التحالف.
10 مارس 2019 - 3 رجب 1440
02:41 PM
التحالف: المليشيا تستخدم أسلحة خفيفة وهاون وصواريخ الكاتيوش
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن عن 41 خرقًا حوثيًا لوقف إطلاق النار في الحديدة خلال 24 ساعة، مؤكدًا أن مليشيا الحوثي تستخدم الأسلحة الخفيفة والهاون وصواريخ الكاتيوش.
وكانت قد أعلنت قوات التحالف في وقت متأخر من الليلة الماضية، عن تنفيذ ضربات جوية نوعية لحماية المواطنين اليمنيين بمديرية "كشر"، وتستهدف المليشيا الحوثية الإرهابية.
وأوضحت قوات التحالف أن الضربات الجوية ركزت أهدافها لقطع طرق الإمداد والمقاتلين من المليشيا الإرهابية؛ مبينةً أن الضربات الجوية مركزة في جبل "طل"، ومركز المديرية، والزعاكرة، والإمدادات القادمة من عمران.
وكشفت قوات التحالف عن رقم الهالكين الحوثيين قائلةً في عملياتها بكشر: أكثر من ٢٠٠ قتيل من عناصر المليشيا الحوثية الإرهابية في عمليات كشر، بإسناد من قوات التحالف.
، 41 خرقًا حوثيًا لوقف إطلاق النار في الحديدة خلال الـ24 ساعة ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اليمن
كانت هذه تفاصيل خبر 41 خرقًا حوثيًا لوقف إطلاق النار في الحديدة خلال الـ24 ساعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.