، 41 خرقًا حوثيًا لوقف إطلاق النار في الحديدة  خلال الـ24 ساعة ،

محمد بن مسعود - الدمام - التحالف: المليشيا تستخدم أسلحة خفيفة وهاون وصواريخ الكاتيوش

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن عن 41 خرقًا حوثيًا لوقف إطلاق النار في الحديدة خلال 24 ساعة، مؤكدًا أن مليشيا الحوثي تستخدم الأسلحة الخفيفة والهاون وصواريخ الكاتيوش.

وكانت قد أعلنت قوات التحالف في وقت متأخر من الليلة الماضية، عن تنفيذ ضربات جوية نوعية لحماية المواطنين اليمنيين بمديرية "كشر"، وتستهدف المليشيا الحوثية الإرهابية.

وأوضحت قوات التحالف أن الضربات الجوية ركزت أهدافها لقطع طرق الإمداد والمقاتلين من المليشيا الإرهابية؛ مبينةً أن الضربات الجوية مركزة في جبل "طل"، ومركز المديرية، والزعاكرة، والإمدادات القادمة من عمران.

وكشفت قوات التحالف عن رقم الهالكين الحوثيين قائلةً في عملياتها بكشر: أكثر من ٢٠٠ قتيل من عناصر المليشيا الحوثية الإرهابية في عمليات كشر، بإسناد من قوات التحالف.