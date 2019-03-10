ليست حكرًا على الرجال.. شاهد: سعوديات يباشرن عملهن في التفتيش البيئي لحماية المملكة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عن وجود 160 موظفة يعلمن لديها ضمن برنامج التفتيش والالتزام البيئي، وتم توزيعهن على مختلف فروع الهيئة بمناطق المملكة.

وقالت “الأرصاد”: أن “الموظفات الـ160 تم استقطابهن من الكوادر الوطنية من حملة البكالوريوس والماجستير في التخصصات العلمية، يعملن في مختلف التخصصات الإدارية والفنية والتفتيش البيئي.

وأشارت إلى أن المفتشات يعملن “منذ بدء استقطاب الكوادر النسائية للعمل في الهيئة من خلال موافقة المقام السامي على مشروع 200 مفتش ومفتشة أوائل العام الماضي 2018”.

وأضافت “الأرصاد”: أن المفتشات البيئيات بدأن أولى جولاتهن التفتيشية خلال موسم حج 1439هـ، مشيرةً إلى أن بعضهن انخرطن في برنامج الابتعاث الذي أطلقته الهيئة بالتعاون مع جامعة الملك عبدالعزيز بجدة.

وأوضحت أن الابتعاث يأتي ضمن خطة التحول نحو عمل تكاملي مبني على خطط وبرامج مدروسة تحقق الطموح المنشود والمساهمة بمخرجات تواكب التطلعات ورفع مستوى أداء الهيئة.