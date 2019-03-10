خادم الحرمين يمنح وسام الملك عبدالعزيز للاعبي الأخضر الحاصلين على ميداليات أولمبية

منح خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسام الملك عبدالعزيز من الدرجتين الأولى والثانية، للاعبي المنتخب السعودي الحاصلين على ميداليات أولمبية بدورة الألعاب الأولمبية الثالثة للشباب، التي أقيمت في الأرجنتين.

جاء ذلك خلال استقبال خادم الحرمين الشريفين اليوم في مكتبه بقصر اليمامة في الرياض، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، والأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد رئيس الوفد، واللاعبين وأعضاء الأجهزة الفنية والإدارية المشاركين بدورة الألعاب الأولمبية للشباب في الأرجنتين.

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وهنّأ خادم الحرمين الشريفين الجميع بهذا الإنجاز الأولمبي، متمنيًا لهم التوفيق لرفع اسم المملكة عاليًا في مختلف المشاركات الرياضية العالمية القادمة.

ومنح خادم الحرمين الشريفين وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الأولى للاعب الكارتيه الحاصل على ميدالية ذهبية أولمبية محمد بن عايض العسيري، ووسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثانية للاعبين الحاصلين على ميداليتَيْن برونزيتَيْن أولمبيتَيْن لكل من لاعب ألعاب القوى محمد بن دحيم المعاوي، ولاعب رفع الأثقال علي بن يوسف العثمان.

حضر الاستقبال، مساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين تميم بن عبدالعزيز السالم.