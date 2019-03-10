«قياس» يوضح تفاصيل عقد اختبارات «timss» في العلوم والرياضيات

تستعدّ هيئة التقويم والتدريب، ممثلة بالمركز الوطني للقياس بالمملكة، لعقد اختبار «timss»، الذي من خلاله يتم تحدّي الاتجاهات العالمية في التحصيل الدراسي للرياضيات والعلوم.

ويُقام هذا الاختبار كل أربع سنوات، بهدف الحصول على بيانات شاملة للمفاهيم والمواقف التي يتعلمها الطلبة في مادّتي العلوم والرياضيات، في الصفين الرابع الابتدائي والثاني المتوسط.

وفي تعليقه على هذا الاختبار، قال مستشار المدير التنفيذي للمركز الوطني للقياس، الدكتور فهد المقحم، إن هذا الاختبار يعتبر جزءًا من الدراسة الدولية التي تنتهجها المملكة، تحت إشراف «المنظمة الدولية للتقويم والتحصيل التربوي»، بهدف تقييم السياسات التعليمية والأنظمة التربوية للدول المشاركة.

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وأشار إلى أن المملكة تستهدف من تطبيق هذا الاختبار معرفة موقعها من بقية الدول، والوقوف على مكامن الضعف والقوة في المناهج الدراسية، وكذا الفرص التي من خلالها يتم تطوير المنظومة التعليمية، لافتًا إلى أن اختيار الصفّ الرابع الابتدائي لتطبيق هذا الاختبار يرجع إلى أن التلاميذ في المرحلة السابقة لا يزالون يتعلمون أساسيات العلوم والرياضيات، التي يحتاجونها خلال مسيرتهم التعليمية.

وأضاف المقحم: وبالنسبة للصف الثاني المتوسط، فمن المفترض أن يكون الطلاب حصلوا كمًّا هائلًا من المعلومات.. وبعد أربع سنوات سيكون طلاب الصف الرابع وصلوا للصف الثاني المتوسط، وبمقارنة ما تم تحصيله خلال هذه الفترة يمكن الحكم على المنظومة التعليمية من حيث النجاح أو الإخفاق، كما يمكن من خلال هذا الاختبار أيضًا مقارنة المملكة بالدول الأخرى، مثل فنلندا أو سنغافورا، وبالتالي الاستفادة في تطوير عجلة التطوير والتنمية.

وتابع المقحم: إن التقدم في المناهج الرياضية والتعليمية ينمّي قدرات الطلاب في النواحي العلمية ويؤهلهم للحياة العملية في ما بعد. مشيرًا إلى أن الهدف الأسمى من تطبيق هذا الاختبار ليس المنافسة في حدّ ذاتها، ولكن الوقوف على الأسباب الحقيقية لمواطن الخلل، ومن ثم يمكن علاجها بسهولة، إضافة إلى تحديد مستوى الطالب والمعلم والمنظومة التعليمية ككلّ، وبتحليل كل هذه المؤشرات يمكن الوصول إلى خطة شاملة لتطوير العملية التعليمية في المملكة.

وأكد المقحم، أنه في نهاية السنة الأولى، سوف تشارك المملكة بالتعاون مع الدول الأخرى في بناء المقاييس وتحكيم الأسئلة. وفي السنة الثانية، سيتم تجهيز واختيار المدارس التي سوف تشارك في هذه الاختبارات لاحقًا بشكل عشوائيّ، بشرط توافر مجموعة من الشروط التي تحددها المنظمة.

