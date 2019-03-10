تفاصيل الدفعة الـ16 من حساب المواطن.. 44% من المستفيدين حصلوا على 1000 ريال للأسرة

أودع اليوم الأحد، برنامج حساب المواطن 2.5 مليار ريال مخصص دعم لمستفيدي الدفعة السادسة عشرة لشهر مارس من العام الجاري، وبلغ إجمالي التعويضات المدفوعة عن الدفعة السابقة 16.6 مليون ريال.

وبلغت نسبة المستفيدين المستوفين لشروط الأهلية والاستحقاق 84%؛ ليصبح عددهم في هذه الدفعة أكثر من 12.5 مليون مستفيد وتابع، فيما بلغ إجمالي الدفعات منذ انطلاق البرنامج وحتى الدفعة الحالية أكثر من 37.3 مليار ريال، بينما بلغ مجموع المدفوعات بأثر رجعي لـ 16 دفعة أكثر من 308 ملايين ريال.

من جانبه، قال المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن سلطان القحطاني إن 44% من إجمالي المستفيدين تحصلوا على الاستحقاق الكامل بمتوسط دعم بلغ 1000 ريال للأسرة الواحدة.

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وأشار إلى أن عدد أرباب الأسر المستفيدين من البرنامج تجاوزوا 2.2 مليون مستفيد، بينما بلغ عدد التابعين أكثر من 8.7 ملايين مستفيد، كما بلغ عدد المستقلين المستوفين لشروط الأهلية والاستحقاق في دفعة شهر مارس أكثر من 1.4 مليون مستفيد.

وبيّن القحطاني أن الاستحقاق يتم احتسابه بناءً على إجمالي الدخل الشهري للأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم، مشددًا على أهمية تحديث المعلومات عندما يطرأ أي تغيير في الدخل والبيانات خلال خمسة عشر يومًا؛ لتجنب عدم الاستحقاق في دفعة أبريل القادم، كما يمكن للمستفيدين التعديل والإضافة على بياناتهم من خلال الدخول على حسابهم عبر الرابط: https://portal.ca.gov.sa/.

وأشار إلى أن خدمة العملاء بالبرنامج على أتم الاستعداد للرد على أي استفسار قد يواجه المستفيدين على موقع التواصل الاجتماعي تويتر [email protected]، أو عبر خدمة صوتك مسموع، أو بالاتصال على الرقم الموحد 19912.