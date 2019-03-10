كراني يحدد مناطق عودة الكتلة القطبية

توقّع خبير الأرصاد الجوية حسن كراني، أن تعاود الكتلة القطبية التعمّق على فجر الثلاثاء، على مناطق الجوف، حائل، الشمالية الشرقية، الشرقية. مشيرًا إلى عودة الدفء على تلك المناطق يوم الأربعاء.

وقال خبير الأرصاد الجوية -في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»- إن القطاع الغربي للمملكة ودّع صباح اليوم الكتلة الباردة، يليه القطاع الوسطى وجنوبه، ثم الجزء الأوسط والشرقي للشمال مع نشاط للرياح لنهاية الغد.

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وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، توقعت أن تتأثر بعض مناطق المملكة، بنشاط للرياح السطحية الشمالية الشرقية المثيرة للأتربة والغبار، بينما تتأثر مناطق أخرى بسماء غائمة جزئيًّا على جنوب المملكة تتخللها سحب رعدية ممطرة.

وقالت هيئة الأرصاد، في بيان صادر عنها اليوم، إن منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة والأجزاء الداخلية منها والساحلية، تتأثر بنشاط للرياح السطحية الشمالية الشرقية خلال النهار مثيرة للأتربة والغبار، ما يحدّ من مدى الرؤية الأفقية. مشيرة إلى أن هذه الحالة تؤثر على الأجزاء الجنوبية من منطقتي الشرقية والرياض تمتدّ إلى منطقة نجران والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية.

وأوضحت أن جنوب المملكة تتأثر بسماء غائمة جزئيًّا، تتخللها سحب رعدية ممطرة على مرتفعات عسير، وجازان والباحة.

