السعودية اليوم / أمير الباحة يتسلّم تقريراً عن أعمال ومنجزات فرع وزارة الإسكان بالمنطقة



الباحة 03 رجب 1440 هـ الموافق 10 مارس 2019 م واس

تسلّم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة ، تقريراً عن أعمال ومنجزات فرع وزارة الإسكان بالمنطقة والخدمات المقدمة للأهالي.

واستمع سموه خلال لقائه بمكتبه بالإمارة اليوم , مدير عام فرع وزارة الإسكان بالمنطقة حمود بن ناصر القحطاني , يرافقه عددًا من المسؤولين ، إلى شرح عما تضمنه التقرير من أعمال وخدمات مثلى لمستفيدي الإسكان بالمنطقة , مشيرًا إلى أن المرحلة القادمة ستشهد المزيد من الفرص والمنتجات السكنية الملائمة.

ونوه سمو أمير المنطقة بما تضمنه التقرير من أعمال وخدمات مقدمة للمواطنين في ظل الدعم غير المحدود من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - لبرامج و مشروعات الإسكان المتعددة للمستفيدين بالمنطقة، متمنياً سموه لمنسوبي الفرع التوفيق والسداد لخدمة المنطقة.

من جانبه أكد مدير عام فرع وزارة الإسكان بالمنطقة حرصه على تنفيذ توجيهات أمير المنطقة الهادفة إلى تقديم أفضل الخدمات للأهالي، معرباً عن شكره لسمو أمير المنطقة على متابعته الدائمة وحرصه لكل ما من شأنه خدمة المواطنين.

حضر الاستقبال مدير عام مكتب سمو أمير المنطقة أحمد بن صالح السياري.

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14:37ت م

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