السعودية اليوم / ثمان جهات حكومية تستفيد من خدمات الأحوال المدنية في القصيم



بريدة 03 رجب 1440 هـ الموافق 10 مارس 2019 م واس

واصلت الأحوال المدنية بمنطقة القصيم, حملتها الميدانية الخاصة بالخدمات المتنقلة وذلك عبر التواجد في ثمانية مقرات حكومية في بريدة.

وتتواجد الوحدة المتنقلة اليوم, في الثانوية الثالثة عشرة للبنات في بريدة, فيما تتواجد يومي الاثنين والثلاثاء من هذا الأسبوع في الثانوية الرابعة للأبناء ، إذ تستفيد منسوبات وزارة التعليم والطالبات من تواجدها لإنهاء أي متطلبات لهن من إصدار هويات وطنية أو تجديدها وغير ذلك.

وتقدم الوحدات المتنقلة خدماتها في ست جهات حكومية، إذ بدأت اليوم بتقديم الخدمة لمنسوبي مجمع الأمل للصحة النفسية ، فيما تتواجد غدًا في أمانة منطقة القصيم ومركز التأهيل الشامل ، وتنتقل يوم الثلاثاء الى الكلية التقنية في بريدة ويوم الاربعاء الى فرع وزارة التجارة والاستثمار في بريدة , وتختتم أعمالها بتقديم خدماتها للرجال والنساء لمدة يومين في فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

يذكر أن الوحدات المتنقلة تقدم خدمات السجل المدني من إصدار الهوية الوطنية وتجديدها، وإصدار سجل الأسرة وتجديده، فضلاً عن تسجيل الواقعات المدنية كالزواج والطلاق إضافة إلى الوفاة، وطباعة شريحة البيانات "البرنت".

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14:30ت م

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