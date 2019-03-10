السعودية اليوم / تنبيه من الأرصاد بحالة مطرية رعدية على منطقة الباحة



الباحة 03 رجب 1440 هـ الموافق 10 مارس 2019 م واس

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم, تنبيهاً من هطول أمطار رعدية ممطرة تصحب بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار، على منطقة الباحة تشمل مدينة الباحة، ومحافظة المخواة والأجزاء المجاورة، تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.

وحذرت الإدارة العامة للدفاع المدني بمنطقة الباحة المواطنين والمقيمين من المجازفة والنزول في بطون الأودية ومواقع تجمع المياه.

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13:57ت م

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