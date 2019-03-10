السعودية اليوم / "صحتكم غايتنا" حملة توعوية بمهرجان ألوان الربيع الثالث بعنيزة



بريدة 03 رجب 1440 هـ الموافق10 مارس 2019 م واس

أقامت جامعة القصيم ممثلة بكلية العلوم الطبية التطبيقية، قسم المختبرات الطبية، حملة صحية توعوية تثقيفية بعنوان "صحتكم غايتنا"، وذلك ضمن فعاليات مهرجان ألوان الربيع الثالث، الذي اختتمت فعالية أمس، في منتزه الملك عبدالعزيز بمحافظة عنيزة.

وقُدم قسم المختبرات الطبية خلال الحملة، العديد من الخدمات والفحوصات الطبية لزوار المهرجان، منها قياس فقر الدم، وقياس سكر الدم العشوائي والتراكمي، وتحديد فصائل الدم، وقياس ضغط الدم، وحساب كتلة الجسم، وقياس كولسترول الدم الضار والنافع والدهون الثلاثية، بالإضافة إلى تحليل وظائف الكبد والكلى وقياس نسبة المعادن بالجسم.

وصاحب الفعالية ركن توعوي للأطفال عن النظافة، حيث تم تزويدهم بالكثير من المعلومات عن نظافة اليدين وطرق غسلها، والإجابة على أسئلتهم، والشرح لهم بأسلوب مبسط، وبأسلوب التلوين، وتم توزيع الهدايا التي شملت معقم لليدين وبعض الألعاب التذكارية لهم.

وبلغ عدد المستفيدين من خدمات الحملة ٥٢٦ مستفيداً ومستفيدة، بينهم ٢١١ طفلاً، وبلغ إجمالي الفحوصات المقدمة ١٩٠٩ فحصاً متنوعاً، وتم فحص فقر الدم لـ ٢١١ مستفيداً، وتحديد فصائل الدم لـ ٤٥٣ مستفيداً، وقياس سكر الدم لـ ٤٦٤ مستفيداً، وقياس ضغط الدم لـ ٣٨٩ مستفيداً، وقياس كتلة الجسم لـ ٣٩٢ مستفيداً، وقياس كولسترول الدم لـ ٣ مستفيدين.

وتم من خلال الفحوصات المقدمة اكتشاف ١٠٣ حالات تعاني من فقر الدم، و١٨٣ حالة تعاني من ارتفاع شديد في سكر الدم، و١٧٢ حالة تعاني من عدم تناسب في كتلة الجسم (سمنة)، و١٠٩ حالات تعاني من ارتفاع في ضغط الدم، وحالتان تعاني من ارتفاع في كولسترول الدم والدهون الثلاثية وتم اكتشاف ٦٢ فصيلة نادرة.

وعرض قسم المختبرات عدة لوحات توعوية عن فيتامين (د)، وفقر الدم المنجلي، إضافة إلى توزيع مطويات توعوية لجميع المستفيدين عن فقر الدم الناتج عن نقص الحديد، وعن سكر الدم وأعراض هبوطه وكيفية التعامل معه، وعن الحميات الغذائية الصحية المتنوعة السعرات الحرارية، وكذلك عن الحميات الغذائية الخاصة بارتفاع كولسترول الدم، كما تم توزيع كروت لفصائل الدم كتذكار للمستفيدين تحتوي على شرح مبسط لكل فصيلة من تعطي وممن تستقبل.

// انتهى //

13:50ت م

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