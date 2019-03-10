السعودية اليوم / انطلاق الملتقى الكشفي الأول لجوالة المملكة والخليج بجامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل بالدمام



الدمام 03 رجب 1440 هـ الموافق 10 مارس 2019 م واس

انطلقت اليوم فعاليات الملتقى الوطني الكشفي الأول لجوالة المملكة ودول الخليج الذي تنظمه وتستضيفه جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل، بالتعاون مع الجمعية العربية

ورحب عميد عمادة شؤون الطلاب الدكتور علي بن طارد الدوسري بالمشاركين، مثمنًا لهم هذا الحضور في الملتقى الأول الذي يعد باكورة لانطلاقة ملتقيات قادمة، في عدد من جامعات المملكة وذلك لإثراء الحركة الكشفية بين الطلاب والعمل على تحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠،

للوصول إلى مليون متطوع، مشيدًا بالأدوار الفعالة للكشافة على جميع الأصعدة سواء المحلية أو العالمية والمشاركات التي آتت ثمارها من خلال تواجد الأفراد في عدد من البلدان ومشاركتهم في مواسم الحج والعمرة في المملكة مما كان له الأثر البالغ على تجربة الطالب الكشفية وتأثيرها على نفسه بما يعود بالنفع، إلى جانب الرحلات التطوعية والخدماتية والمجتمعية التي يقوم بها الأفراد في دول العالم.

وبين الدكتور الدوسري أن عدد الطلاب المشاركين بلغ ٢٠٠ طالب يمثلون الجامعات والكليات الحكومية والأهلية، ستقدم لهم تجارب وصور مجدولة على مدى أيام الملتقى ، مشيرًا إلى أن الملتقى سيتضمن العديد من الفعاليات والورش والأنشطة الكشفية وبناء جيل قيادي ضمن رؤية الجامعة المنبثقة من رؤية المملكة 2030.

// انتهى //

13:49ت م

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الدمام 03 رجب 1440 هـ الموافق 10 مارس 2019 م واسانطلقت اليوم فعاليات الملتقى الوطني الكشفي الأول لجوالة المملكة ودول الخليج الذي تنظمه وتستضيفه جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل، بالتعاون مع الجمعية العربية السعودية للكشافة، ويستمر لـستة أيام، في المركز الترفيهي التابع للجامعة بشاطئ نصف القمر.ورحب عميد عمادة شؤون الطلاب الدكتور علي بن طارد الدوسري بالمشاركين، مثمنًا لهم هذا الحضور في الملتقى الأول الذي يعد باكورة لانطلاقة ملتقيات قادمة، في عدد من جامعات المملكة وذلك لإثراء الحركة الكشفية بين الطلاب والعمل على تحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠،للوصول إلى مليون متطوع، مشيدًا بالأدوار الفعالة للكشافة على جميع الأصعدة سواء المحلية أو العالمية والمشاركات التي آتت ثمارها من خلال تواجد الأفراد في عدد من البلدان ومشاركتهم في مواسم الحج والعمرة في المملكة مما كان له الأثر البالغ على تجربة الطالب الكشفية وتأثيرها على نفسه بما يعود بالنفع، إلى جانب الرحلات التطوعية والخدماتية والمجتمعية التي يقوم بها الأفراد في دول العالم.وبين الدكتور الدوسري أن عدد الطلاب المشاركين بلغ ٢٠٠ طالب يمثلون الجامعات والكليات الحكومية والأهلية، ستقدم لهم تجارب وصور مجدولة على مدى أيام الملتقى ، مشيرًا إلى أن الملتقى سيتضمن العديد من الفعاليات والورش والأنشطة الكشفية وبناء جيل قيادي ضمن رؤية الجامعة المنبثقة من رؤية المملكة 2030.// انتهى //13:49ت م0084

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