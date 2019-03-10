

الأحساء 03 رجب 1440 هـ الموافق 10 مارس 2019 م واس

اعتمد معالي وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، استكمال مشروع طريق الملك عبدالله "الدائري الداخلي" مع طريق الملك فهد بالأحساء، وذلك ضمن مشاريع إنشاء وتطوير شبكة الطرق الحضرية في المحافظة.

وعبر أمين الاحساء المهندس عادل بن محمد الملحم، عن شكره لمعالي وزير الشؤون البلدية والقروية في تطوير مشاريع العمل البلدي، والارتقاء بالخدمات التنموية في كافة المجالات، عبر خطوات استراتيجية وخطط إجرائية، مضيفاً أن المشروع سيُسهم في ربط شمال الأحساء بجنوبها، والربط مع الطريق الدائري باتجاه مدينة الدمام، الأمر الذي يسهم في إيجاد حركة انسيابية مرورية للمركبات.

// انتهى //

13:42ت م

0081





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / وزارة البلدية والقروية تعتمد استكمال مشروع طريق الملك عبدالله مع طريق الملك فهد بالأحساء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.