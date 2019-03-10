انت الان تتابع تفاصيل خبر ماذا كان يفعل بن زايد وبن سلمان في "برج ترامب"؟ والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأحد 10 مارس 2019 01:39 مساءً - أقرّ مؤسس شركة "بلاك ووتر" إيريك برنس بلقائه أعضاء في حملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانتخابية خلال أغسطس من عام 2016 قبيل الانتخابات الرئاسية.

وجاء اعتراف برنس خلال برنامج حواري على قناة "الجزيرة" الإنجليزية، مساء أمس السبت، حيث كشف عن محور الاجتماع بينه وبين مسؤولين في حملة ترامب الانتخابية، إضافة إلى إسرائيلي متخصص في الإعلام الاجتماعي، ومسؤولين من السعودية والإمارات.

لكن صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية ذكرت أن المسؤولين الخليجيين هما ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، كما شارك إلى جانبهما كل من دونالد ترامب جونيور نجل الرئيس الأمريكي، وجورج نادر أحد كبار مستشاري ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، وجويل زامل الذي استخدمت شركته "بسيي غروب" عملاء استخبارات إسرائيليين سابقين متخصصين في التلاعب بوسائل التواصل الاجتماعي.

ويشتبه في وجود اتصالات بين زامل وريك غيتس وهو مسؤول كبير في حملة ترامب، لتلقي مقترحات حول التلاعب بوسائل التواصل الاجتماعي لمساعدة ترامب في الفوز بالانتخابات.

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وقال برينس في برنامج على قناة الجزيرة الإنجليزية: إن "الاجتماع خصص للحديث عن السياسة حيال إيران".

ولم يكشف برينس عن هذه المعلومات بشأن الاجتماع عند الإدلاء بشهادته أمام لجنة المخابرات في مجلس النواب الأمريكي يوم 30 نوفمبر 2017، التي أكد فيها أنه "ليس له دور رسمي أو غير رسمي" في حملة ترامب.

وكانت لجنة في مجلس الشيوخ نشرت في مايو الماضي، آلاف الوثائق المتعلقة بالتحقيق الذي تجريه بشأن اجتماع في "برج ترامب".

كما أشارت تحقيقات المحقق الخاص روبرت مولر بشأن التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2016، إلى دور محتمل لرجل الأعمال الإسرائيلي جويل زامل الذي تربطه علاقات بدولة الإمارات في التأثير على الانتخابات التي فاز بها ترامب.

يشار إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتخذ منذ توليه منصبه موقفاً متشدداً تجاه إيران، حيث انسحب من الاتفاق النووي عام 2018، وقد لقيت هذه الخطوة دعم الرياض وأبوظبي وتل أبيب.