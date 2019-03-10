السعودية | “السعودية للكهرباء”: مهندسون سعوديون يوفرون الملايين بأفكار إبداعية لربط العدادات

الخليج 365 - الرياض- المناطق - واس

أكدت الشركة السعودية للكهرباء، أن كفاءة الكوادر الوطنية من مهندسين وفنيين، أسهمت في تحقيق إنجازات فنية وتقنية بارزة، وأن المهندسين والفنيين السعوديين نجحوا في تقديم مبادرات وأفكار إبداعية للمواصفات الفنية وفرت مبالغ مالية كبيرة للشركة.

وأشارت “السعودية للكهرباء” إلى أن عدداً من المختصين والفنيين نجحوا في تغيير المواصفات الفنية لصناديق العدادات؛ لضمان توصيل وربط العدادات بأسرع وقت ممكن للمستهلك النهائي، حيث أسهمت في توفير أكثر من ثمانية ملايين ريال للشركة.

وأفادت إلى أن البرامج التدريبية التي نفذتها لهذه الكوادر الوطنية داخل وخارج المملكة أسهمت في تطوير قدرات المهندسين والفنيين والمتخصصين السعوديين الذين يشكلون 92% من الكوادر العاملة في الشركة.

يُذكر أن “السعودية للكهرباء” حصلت في عام 2018 على جائزة فكرة العام الكبرى في مسابقة الأفكار العربية في دبي، كما ارتفع تصنيف برنامج “إبداع” الذي تتبناه الشركة من المستوى الفضي في عام 2016 إلى التصنيف الذهبي في عام 2018، لتكون الشركة الوحيدة في المملكة التي تحصل على أعلى تصنيف لبرنامج “إبداع” من جمعية الأفكار البريطانية.